عزيز يزور مقر وكالة الوثائق المؤمنة بعرفات





زار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الثلاثاء المركز التابع للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بمقاطعة عرفات في ولاية نواكشوط الجنوبية.



وتجول الرئيس الموريتاني في قاعات التسجيل والأرشيف، كما تعرف على مراحل تسجيل المواطنين والخدمات المقدمة لهم والوثائق المطلوبة لضمان تزويدهم بأوراقهم الثبوتية.



واستمع إلى شروح من القائمين على المركز حول طبيعة عمله في مجال استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين الموريتانيين، والتدقيق في صحتها.



ويزور ولد عبد العزيز مقاطعة عرفات التي سجلت فيها أكبر كمية من الأمطار بالمقارنة مع بقية مقاطعات نواكشوط، وتشهد تجمعا للبرك والمستنقعات التي خلفتها الأمطار وأثرت عل حركة السير في هذه المقاطعة الاكبر في نواكشوط.



ويؤدي الرئيس الموريتاني زيارات ميدانية لعدة إدارات للاطلاع على سير العمل ، وذلك في ظل حصول بعض من أعضاء الحكومة على عطلتهم السنوية .