عزيز يزور مقر وكالة الوثائق المؤمنة بعرفات

موريتانيا توقع على اتفاقيات تعاون مع قطر فى مجال الرياضة

خطان أحمران يقسمان الموريتانيين عند أعتاب الكعبة

بالفيديو.. الأطباء الأخصائيون يجددون مطالبهم

موريتانيا: أمطار متفرقة في ست ولايات داخل البلاد

بالفيديو.. اتفاق سعودي-موريتاني بقيمة 135 مليون دولار

اتفاقيات ب49 مليار أوقية بين موريتانيا والصندوق السعودي

قمة أوروبية-أفريقية في باريس حول الهجرة السرية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | عزيز يزور مقر وكالة الوثائق المؤمنة بعرفات https://t.co/vgjvs5kUW5عزيز-يزور-مقر-وكالة-الوثائق-المؤمنة… https://t.co/OUuRXLef50
الثلاثاء 29 غشت - 13:12
Sahara Media Agency : عزيز يزور مقر وكالة الوثائق المؤمنة بعرفات https://t.co/Uzl0C2GwdB
الثلاثاء 29 غشت - 13:06
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عزيز يزور مقر وكالة الوثائق المؤمنة بعرفات


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 29 غشت 2017 - 11:01



عزيز يزور مقر وكالة الوثائق المؤمنة بعرفات
مواضيع ذات صلة

 
 زار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الثلاثاء المركز التابع للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بمقاطعة عرفات في ولاية نواكشوط الجنوبية.

وتجول الرئيس الموريتاني في قاعات التسجيل والأرشيف، كما تعرف على مراحل تسجيل المواطنين والخدمات المقدمة لهم والوثائق المطلوبة لضمان تزويدهم بأوراقهم الثبوتية.

واستمع إلى شروح من القائمين على المركز حول طبيعة عمله في مجال استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين الموريتانيين، والتدقيق في صحتها.

ويزور ولد عبد العزيز مقاطعة عرفات التي سجلت فيها أكبر كمية من الأمطار بالمقارنة مع بقية مقاطعات نواكشوط، وتشهد تجمعا للبرك والمستنقعات التي خلفتها الأمطار وأثرت عل حركة السير في هذه المقاطعة الاكبر في نواكشوط.

ويؤدي الرئيس الموريتاني زيارات ميدانية لعدة إدارات للاطلاع على سير العمل ، وذلك في ظل حصول بعض من أعضاء الحكومة على عطلتهم السنوية .


الكلمات المفتاحية : الوثائق المؤمنة, زيارات . عزيز, موريتانيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة