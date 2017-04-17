عزيز يزور نواذيبو في مستهل حملة الاستفتاء

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الاثنين 17 أبريل - 12:25
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | عزيز يزور نواذيبو في مستهل حملة الاستفتاء https://t.co/vgjvs5kUW5عزيز-يزور-نواذيبو-في-مستهل-حملة-الاس… https://t.co/jnL7sZkGzk
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عزيز يزور نواذيبو في مستهل حملة الاستفتاء


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 17 أبريل 2017 - 10:08



عزيز يزور نواذيبو في مستهل حملة الاستفتاء
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يستعد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، لزيارة مدينة نواذيبو، شمال غربي البلاد، من أجل تدشين مشاريع والاطلاع على أخرى.
 
وبحسب المصادر شبه الرسمية التي تحدثت لـ"صحراء ميديا" فإن ولد عبد العزيز سيشرف خلال زيارته لنواذيبو على تدشين مستشفى تابع لهيئة "خيرية سنيم".
 
الزيارة الرئاسية التي ستجري في غضون أيام قليلة، وستستمر ليومين، ستكون إيذاناً بانطلاق بعثات التعبئة والتحسيس حول التعديلات الدستورية التي ستعرض على استفتاء شعبي مرتقب.
 
وأشارت المصادر إلى أن ولد عبد العزيز قد يعقد لقاء مع أطر ووجهاء ولاية داخلت نواذيبو، كما توقعت نفس المصادر أن يدلي الرئيس بتصريحات سيعلن خلالها الشروع في التعبئة للتعديلات الدستورية.
 
وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قد وضع اللمسات الأخيرة على هذه البعثات، ومن المنتظر أن يتم عرضها على ائتلاف أحزاب الأغلبية والمعارضة المحاورة، قبل إرسالها إلى الداخل لشرح أهمية التعديلات الدستورية.
 
وسبق أن أعلن ولد عبد العزيز في مقابلة أجراها قبل أيام مع إذاعة فرنسا الدولية، أن الاستفتاء الشعبي سينظم نهاية الصيف، أي في غضون أشهر قليلة.
 


الكلمات المفتاحية : استفتاء, الدستور, عزيز, نواذيبو
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