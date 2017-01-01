عزيز يستقبل جثمان ولد محمد فال في المطار



أفادت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سيكون مساء اليوم الجمعة، في استقبال جثمان الرئيس الأسبق الراحل اعل ولد محمد فال، في مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي).



وأكدت هذه المصادر أن ولد عبد العزيز سيكون محاطاً بعدد من أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى قيادات أمنية وعسكرية.



ومن المنتظر أن يصل الجثمان إلى مطار نواكشوط عند حوالي الساعة التاسعة مساءً، وذلك بعد أن غادر مدينة ازويرات على متن طائرة عسكرية الساعة السابعة مساءً، في رحلة تستمر لساعتين.



وبحسب نفس المصادر فإن الصلاة على الجثمان ستقام في مسجد ابن عباس ما بين الساعة العاشرة والحادية عشر، وذلك بعد أن يتم تحضير الجثمان وغسله.



وتجمهر عدد كبير من الشخصيات السياسية والثقافية، والوجهاء التقليدين، في منزل الفقيد، مساء اليوم، فيما توجهت بعض الجموع إلى مسجد ابن عباس لانتظار إقامة الصلاة.



وكان ولد محمد فال قد توفي زوال اليوم في إحدى بوادي تيرس الزمور، وتحديداً في منطقة مجيك، 90 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مدينة ازويرات.



ونقل على متن سيارته الخاصة إلى مدينة ازويرات، ومنها نقل على متن طائرة عسكرية إلى نواكشوط.

