عزيز يشارك في اجتماع دولي حول أزمة ليبيا





توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الجمعة، إلى ابرازافيل (الكونغو) للمشاركة في اجتماع اللجنة العالية على مستوى الاتحاد الإفريقي حول ليبيا.



وكان الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، قد صرح أمس الخميس إن هذه القمة المصغرة التي ستنعقد في ابرازفيل ستختص بالقضية الليبية وجدول أعمالها ينحصر حول هذه القضية ولا يمكن أن تضاف إليه قضية أخرى، لكنه أشار إلى أنه لا مانع من أن يتحدث الرؤساء في اجتماعهم حول مشاكل المنطقة ومنها تاثيرات تداعيات الأزمة الغامبية.



ويرافق ولد عبد العزيز في هذا السفر وفد يضم وزير الشباب والرياضة محمد ولد جبريل، ومدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد ولد باهيه، وعدد من المستشارين برئاسة الجمهورية.









