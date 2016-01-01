عزيز يشرف على غرس النخيل بمزرعة أوجفت



أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، عملية غرس النخيل في المزرعة النموذجية بمقاطعة أوجفت التابعة لولاية آدرار.



و اطلع ولد عبد العزيز على الطريقة المتبعة في ري عملية الغرس الحديثة خلال تجوله في المزرعة التي تتوفر على تقنيات زراعة غرس النخيل بطريقة عصرية، وفقا للقائمين عليها.



وتقع المزرعة التي تنفذها وزارة الزراعة عن طريق برنامج التنمية المستدامة على مساحة 7 هكتارات على أرض خصبة وصالحة للزراعة، ويبلغ عدد النخيل بها 780 نخلة.



وتحتوي المزرعة على بئر يصل منسوبها إلى 10 متر مكعب في الساعة، وخزان مائي على ارتفاع 10 أمتار بسعة 40 مترا مكعبا، كما تعتمد على الطاقة الشمسية.



و يتحمل المنتجون بالمزرعة الذين يبلغ عددهم 30 منتجا تكلفة استصلاح الأراضي وتخطيطها وتسييجها، وغرس النخيل على حسابهم الخاص.



وكان ولد عبد العزيز قد وصل زوال اليوم إلى أوجفت التي تعتبر محطته الثالثة، ضمن زيارته لولاية آدرار شمالي موريتانيا

