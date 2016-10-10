منسقية أزواد تكشف ملابسات اغتيال قائدها العسكري

عزيز يشيد بالحوار رغم مقاطعة المعارضة التقليدية

موريتانيا: "الحوار" يدخل أسبوعه الثاني وسط جدل حاد

بأي ذنب تم اغتيال الشيخ

ميركل تدعو لتطبيق اتفاق السلام في مالي وتتعهد بالدعم

تسافر كثيراً.. هذا التطبيق الذي يوفر الإنترنت في المطارات

مجلة علمية ألمانية تنقل تحذيرات طبية من تجاهل الغصة

موريتانيا: 3 ملايين دولار لصالح المركز الوطني لأمراض القلب

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

بأي ذنب تم اغتيال الشيخ

عبد الله الشريف
بأي ذنب تم اغتيال الشيخ
ليس غريبا ان يسقط قائد عسكري في وسط معركة، والأمر الطبيعي هو أن يقبض الله روح عبده بسبب أو دون سبب

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"
Sahara Media Agency : منسقية أزواد تكشف ملابسات اغتيال قائدها العسكري https://t.co/9zKeXnjOtM
الاثنين 10 أكتوبر - 15:21
Sahara Media Agency : عزيز يشيد بالحوار رغم مقاطعة المعارضة التقليدية https://t.co/aasfFZzMKA
الاثنين 10 أكتوبر - 15:21
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عزيز يشيد بالحوار رغم مقاطعة المعارضة التقليدية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 10 أكتوبر 2016 - 12:23



عزيز يشيد بالحوار رغم مقاطعة المعارضة التقليدية
مواضيع ذات صلة

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن بلاده قدمت نموذجاً ناجحاً بعد أن أطلقت "الحوار الوطني الشامل" قبل عشرة أيام، وهو الحوار الذي قاطعت المعارضة التقليدية جلساته بحجة أنه "مهزلة ومسرحية"، وأن نتائجه معدة بشكل مسبق من طرف النظام.
 
وأوضح ولد عبد العزيز في خطاب ألقاه اليوم الاثنين خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في دولة السودان، أن الحوار الذي أقيم في موريتانيا "شاركت فيه كل أطياف المجتمع".
 
وكانت المعارضة التقليدية قد قاطعت جلسات الحوار، ممثلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف سياسي معارض في البلاد، وحزب تكتل القوى الديمقراطية والتناوب الديمقراطي والصواب والحركة من أجل إعادة التأسيس.
 
فيما شاركت في الحوار كتل سياسية منسحبة من المعارضة التقليدية، وحزبا التحالف الشعبي التقدمي والوئام الديمقراطي الاجتماع، بالإضافة إلى ائتلاف الأغلبية الرئاسية، أكبر كتلة سياسية في البلاد.
 
وفي خطابه بالخرطوم دعا ولد عبد العزيز الدول الأفريقية والعربية إلى مساندة السلام والاستقرار في السودان، مشيراً إلى أن إطلاق حوار وطني في السودان يعطى دفعة قوية لمسيرة التنمية.
 


الكلمات المفتاحية : الحوار, السودان, المعارضة, عزيز


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة