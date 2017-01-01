عزيز يشيد بالنظام الصحى بعد تلويح الأطباء بالاضراب

ولد عبد العزيز: مجلس الشيوخ مركز للرشوة

ولد عبد العزيز: الدستور يحوى فقرات لا بد من تغييرها

روصو: اعتقال ناشطين من حراك مناهض لتعديل الدستور

مقتل جندي مغربي وإصابة ثلاثة فى أفريقيا الوسطى

موريتانيا: عزيز يستهل من روصو جولته الدعائية للتعديلات

ولد محمد لغظف الى الحوض ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ لدعم التعديلات الدستورية

مالى: اعتقال أشخاص بتهمة تزويد بعض الجماعات بالأسلحة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ولد عبد العزيز: مجلس الشيوخ مركز للرشوة https://t.co/vgjvs5kUW5ولد-عبد-العزيز-مجلس-الشيوخ-مركز-للرشوة… https://t.co/s53ORNDmyx
الاثنين 24 يوليوز - 14:07
Sahara Media Agency : بعد الحديث عن فتور فى العلاقة بينه مع الرئيس https://t.co/n0ZcC1I1gi
الاثنين 24 يوليوز - 03:27
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عزيز يشيد بالنظام الصحى بعد تلويح الأطباء بالاضراب


روصو ـ صحراء ميديا
الاثنين 24 يوليوز 2017 - 13:23



عزيز يشيد بالنظام الصحى بعد تلويح الأطباء بالاضراب
مواضيع ذات صلة

أشاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالنظام الصحي المعمول به في موريتانيا، معتبرا أنه يعد من "أجود الأنظمة الصحية في المنطقة".

وأكد ولد عبد العزيز في خطاب له خلال مهرجان شعبي بمدينة روصو، جنوبي موريتانيا، اليوم الإثنين، بأن الدولة استغنت عن الرفع إلى الخارج ووفرت التجهيزات و المعدات الضروية.

وكانت أكبر نقابتين طبيتين فى موريتانيا قد هددت الأسبوع الماضي بالدخول فى إضراب عن العمل احتجاجا على تعطل الأجهزة فى مستشفيات موريتانيا، إضافة إلى تفشى الأدوية المزورة.

ويطالب المحتجون المنضوون فى نقابتي الاطباء الخاصين، والعامين، فى وقفة أمام وزارة الصحة بتلبية مطالبهم الهادفة إلى تحسين ظروف المواطن الصحية، وفق تعبيرهم.
 


الكلمات المفتاحية : الاضراب, الاطباء, التعديلات, الصحة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة