عزيز يشيد بالنظام الصحى بعد تلويح الأطباء بالاضراب



أشاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالنظام الصحي المعمول به في موريتانيا، معتبرا أنه يعد من "أجود الأنظمة الصحية في المنطقة".



وأكد ولد عبد العزيز في خطاب له خلال مهرجان شعبي بمدينة روصو، جنوبي موريتانيا، اليوم الإثنين، بأن الدولة استغنت عن الرفع إلى الخارج ووفرت التجهيزات و المعدات الضروية.



وكانت أكبر نقابتين طبيتين فى موريتانيا قد هددت الأسبوع الماضي بالدخول فى إضراب عن العمل احتجاجا على تعطل الأجهزة فى مستشفيات موريتانيا، إضافة إلى تفشى الأدوية المزورة.



ويطالب المحتجون المنضوون فى نقابتي الاطباء الخاصين، والعامين، فى وقفة أمام وزارة الصحة بتلبية مطالبهم الهادفة إلى تحسين ظروف المواطن الصحية، وفق تعبيرهم.

