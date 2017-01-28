عزيز يصل "اديس آبابا" للمشاركة في قمة الإتحاد الإفريقي

الإجتماع التمهيدي للقمة الإفريقية حول المساواة يخرج بتوصياته

الكونغو: جالية موريتانيا تطالب بخط مباشر مع نواكشوط

"فيسبوك"يطلق موقعا للرد على أسئلة المستخدمين

محمد السادس في أثيوبيا قبيل عودة المغرب للاتحاد الأفريقي

غامبيا: اعتقال وزير داخلية جامي في سويسرا

الموريتانيون يتظاهرون للمطالبة بإعدام المسيء

ولد عبد العزيز: بعثة أفريقية ستتوجه إلى ليبيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا

محمد سالم الشيخ
ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا
لا مندوحة من الاعتراف أن الجهد الذي قامت به موريتانيا ممثلة في رئيسها لنزع فتيل الحرب أو التدخل

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم
Sahara Media Agency : الإجتماع التمهيدي للقمة الإفريقية حول المساواة يخرج بتوصياته https://t.co/pHGqwwzWK7
السبت 28 يناير - 15:52
Sahara Media Agency : الجالية الموريتانية بالكونغو توجه مطالبها إلى الرئيس https://t.co/JFl7WNq2Q7
السبت 28 يناير - 11:24
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عزيز يصل "اديس آبابا" للمشاركة في قمة الإتحاد الإفريقي


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 28 يناير 2017 - 16:48



عزيز يصل "اديس آبابا" للمشاركة في قمة الإتحاد الإفريقي
مواضيع ذات صلة

 

وصل الرئيس الموريتاني  محمد ولد عبد العزيز اليوم  السبت إلى أديس أبابا للمشاركة في القمة الثامنة والعشرين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي المقرر انعقادها بالعاصمة الإثيوبية يومي 30 و 31 يناير://0  الجاري.


واستقبل ولد عبد العزيز بالمطار من طرف وفد من الاتحاد الافريقي والمندوب الدائم لموريتانيا لدى الاتحاد باس أبو العباس وأعضاء السفارة الموريتانية هناك. 


واستعرض  الرئيس الموريتاني  تشكيلات من مراسم الشرف الأثيوبي وتوجه بعد ذلك إلى مقر إقامته في فندق"شيراتون"وسط العاصة الإثيوبية أديس ابابا


ويرافق رئيس الجمهورية في هذا السفر وفد يضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون اسلكو ولد احمد ازيد بيه


و وزير الشباب والرياضة،محمد ولد جبريل وعدد من المستشارين برئاسة الجمهورية .



الكلمات المفتاحية : أديس أبابا, افريقيا, عزيز


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة