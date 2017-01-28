عزيز يصل "اديس آبابا" للمشاركة في قمة الإتحاد الإفريقي





وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم السبت إلى أديس أبابا للمشاركة في القمة الثامنة والعشرين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي المقرر انعقادها بالعاصمة الإثيوبية يومي 30 و 31 يناير://0 الجاري.





واستقبل ولد عبد العزيز بالمطار من طرف وفد من الاتحاد الافريقي والمندوب الدائم لموريتانيا لدى الاتحاد باس أبو العباس وأعضاء السفارة الموريتانية هناك.





واستعرض الرئيس الموريتاني تشكيلات من مراسم الشرف الأثيوبي وتوجه بعد ذلك إلى مقر إقامته في فندق"شيراتون"وسط العاصة الإثيوبية أديس ابابا





ويرافق رئيس الجمهورية في هذا السفر وفد يضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون اسلكو ولد احمد ازيد بيه





و وزير الشباب والرياضة،محمد ولد جبريل وعدد من المستشارين برئاسة الجمهورية .

