عزيز يطالب بتكثيف التعاون بين العرب وأفريقيا

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عزيز يطالب بتكثيف التعاون بين العرب وأفريقيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 23 نونبر 2016 - 11:40



عزيز يطالب بتكثيف التعاون بين العرب وأفريقيا
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دعا الرئيس الموريتاني  محمد ولد عبد العزيز  اليوم الأربعاء إلى تعزيز الشراكة الافريقية ـ العربية وتكثيف التعاون في القضايا ذات الصلة وتعزيز المكاسب المشتركة بين المنطقتين العربية والافريقية.
 
وأكد ولد عبد العزيز في خطاب ألقاه صباح اليوم الأربعاء في عاصمة غينيا الإستوائية مالابو بمناسبة انعقاد القمة العربية الأفريقية، على ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات.

 ونبه الرئيس الموريتاني الذى تسلم الرئاسة المشتركة للقمة الافريقية العربية الرابعة إلى ضرورة استغلال المقدرات العربية والأفريقية فى مجال الطاقة النظيفة والزراعة والنقل عبر توفير التسهيلات والضمانات المتعلقة بتحسين مناخ العمل.

وحث على إقامة تعاون وثيق من شأنه الإسهام في استحداث أقطاب اقتصادية كبرى مشتركة كفيلة بأن تصبح قوى منافسة وفعالة وذات حضور قوي على الصعيد الدولي ، بغية زيادة معدلات حجم المشاريع الاستثمارية والتجارية في المنطقتين.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, التعاون, العرب, القمة, مالابو


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