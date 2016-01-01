حرص ألماني-موريتاني على تعزيز التعاون الاقتصادي

عزيز يطلق مشروع عصرنة وتوسعة مدينة "انبيكه"

واتساب يطلق ميزة مكالمات الفيديو في 180 دولة

توزيع قطع أرضية على منكوبي "عين أهل الطائع"

عزيز يبدأ المحطة الثانية من زيارته لولاية تكانت

موريتانيا: توقيف شاحنة تحمل كمية من المخدرات

المحكمة العليا تحدد موعد النطق بالحكم على المسيء

مشادات ساخنة وحضور غربي في محاكمة المسيء

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | عزيز يطلق مشروع عصرنة وتوسعة مدينة "انبيكه" https://t.co/vgjvs53jxvعزيز-يطلق-مشروع-عصرنة-وتوسعة-مدينة… https://t.co/xraNCEYkfP
الاربعاء 16 نونبر - 12:26
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | واتساب يطلق ميزة مكالمات الفيديو في 180 دولة https://t.co/vgjvs53jxvواتساب-يطلق-ميزة-مكالمات-الفيديو-… https://t.co/O8mVOVAAvF
الاربعاء 16 نونبر - 11:20
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عزيز يطلق مشروع عصرنة وتوسعة مدينة "انبيكه"


تجكجه - صحراء ميديا
الاربعاء 16 نونبر 2016 - 10:10



عزيز يطلق مشروع عصرنة وتوسعة مدينة "انبيكه"
مواضيع ذات صلة

أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، مشروع توسعة وعصرنة مدينة انبيكه بولاية تكانت، الذي سيمكن من توفير منطقة إيواء مؤهلة ومزودة بشبكات الماء والكهرباء.
 
وقالت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال بنت مولود إن هذه المشاريع تستهدف تحسين المجال العمراني للمراكز الحضرية من خلال إنجاز مخططات عمرانية عصرية تضمن تطوير المدن على أسس منسجمة ومستديمة.
 
وأوضحت الوزيرة أن المشروع الجديد سيمكن من توفير 3679 قطعة للسكن و256 قطعة تجارية، إلى جانب 51 كاحتياطي عقاري مخصصة للمنشآت العمومية إضافة إلى 12 ساحة عمومية.
 
وأكدت أنه سيتم تزويد هذه المنطقة بالمرافق العمومية الضرورية بما في ذلك مدرسة ابتدائية يجري إنجازها وتتكون من ثمانية فصول مع مباني للإدارة.
 
وأشارت إلى أنه سينطلق قريبا بناء مركز صحي من الفئة (ب)، فضلا عن تشييد جامع يتسع ل 800 مصل ويضم محظرة وسكنا للأمام.
 
وأكدت أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ مشاريع توسعة وعصرنة مدن نواذيبو وروصو وكيهيدي واكجوجت وازويرات وألاك وبوتلميت وبير ام اغرين وبولنوار، إلى جانب معالجة حالة مدينة نواكشوط، حيث تم إعلان هذه المدن خالية من أحياء الصفيح وتزويدها بالمنشآت العمومية الضرورية، فضلا عن إنشاء مدن جديدة في انبيكت لحواش والشامي وبنشاب وإنجاز العديد من التجمعات القروية مثل "ترمسه" و"برات" و"صب والله" و"بولحراث" و"ام اصفيه"، وفق تعبيرها.
 
وأكدت أنه سيتم قريبا تنفيذ مشاريع توسعة مدن من بينها سيلبابي وواد الناقة وصنكرافه فضلا عن تجمع "تن ومن" بولاية آدرار.
 


الكلمات المفتاحية : تجكجه, تكانت, عزيز


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة