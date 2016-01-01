عزيز يطلق مشروع عصرنة وتوسعة مدينة "انبيكه"



أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، مشروع توسعة وعصرنة مدينة انبيكه بولاية تكانت، الذي سيمكن من توفير منطقة إيواء مؤهلة ومزودة بشبكات الماء والكهرباء.



وقالت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال بنت مولود إن هذه المشاريع تستهدف تحسين المجال العمراني للمراكز الحضرية من خلال إنجاز مخططات عمرانية عصرية تضمن تطوير المدن على أسس منسجمة ومستديمة.



وأوضحت الوزيرة أن المشروع الجديد سيمكن من توفير 3679 قطعة للسكن و256 قطعة تجارية، إلى جانب 51 كاحتياطي عقاري مخصصة للمنشآت العمومية إضافة إلى 12 ساحة عمومية.



وأكدت أنه سيتم تزويد هذه المنطقة بالمرافق العمومية الضرورية بما في ذلك مدرسة ابتدائية يجري إنجازها وتتكون من ثمانية فصول مع مباني للإدارة.



وأشارت إلى أنه سينطلق قريبا بناء مركز صحي من الفئة (ب)، فضلا عن تشييد جامع يتسع ل 800 مصل ويضم محظرة وسكنا للأمام.



وأكدت أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ مشاريع توسعة وعصرنة مدن نواذيبو وروصو وكيهيدي واكجوجت وازويرات وألاك وبوتلميت وبير ام اغرين وبولنوار، إلى جانب معالجة حالة مدينة نواكشوط، حيث تم إعلان هذه المدن خالية من أحياء الصفيح وتزويدها بالمنشآت العمومية الضرورية، فضلا عن إنشاء مدن جديدة في انبيكت لحواش والشامي وبنشاب وإنجاز العديد من التجمعات القروية مثل "ترمسه" و"برات" و"صب والله" و"بولحراث" و"ام اصفيه"، وفق تعبيرها.



وأكدت أنه سيتم قريبا تنفيذ مشاريع توسعة مدن من بينها سيلبابي وواد الناقة وصنكرافه فضلا عن تجمع "تن ومن" بولاية آدرار.

