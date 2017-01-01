عزيز يعرض "فائض الطاقة" على دول نهر السنغال



قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن موريتانيا تضع فائض مصادر استغلال الطاقة المتجددة تحت تصرف أعضاء منظمة استثمار نهر السنغال من أجل تعزيز العرض الطاقوي في شبه المنطقة.



وطالب الرئيس في خطابه خلال القمة السابعة عشر لدول المنظمة التي تحتضنها عاصمة غينيا كوناكري دول المنظمة بالتركز في المستقبل على تعزيز شبكة النقل وتبادل الطاقة الكهربائية عبر الشبكة المربوطة بسد مانانتالي.



وشدد ولد عبد العزيز في كلمة له على أن هذا الإجراء ضروري لأنه سيمكن بشكل فعال من تحسين العرض الطاقوي لدول الأعضاء.



ودعا أعضاء المنظمة إلى توسيع حقل الإنجازات، و مواصلة تكثيف تعبئة كل الأطراف لبناء فضاء مستديم للنمو والازدهار المشترك و السلم في حوض نهر السنغال.



ولفت ولد عبد العزيز إلى أنه على الرغم من حجم التحديات المرتبطة بالوضعية الدولية والظرف شبه الإقليمي، تمكنت المنظمة من المحافظة على نوعية أدائها وتحسينه، وفق تعبيره.



ويشارك فى القمة الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، والسنغالي ماكي صال، والمفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السينغال، وكبار موظفي المنظمة والعديد من الخبراء والمدعوين.



وتعمل منظمة استثمار نهر السنغال من أجل تحسين أداء دول الأعضاء حتى تكسب ثقة شركائها الفنيين والماليين و تسريع انجازاتها في إطار برنامجها الاقتصادي والاجتماعي لصالح سكان حوض نهر السنغال.

