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عزيز يعود إلى نواكشوط بعد تدشنيه وحدة تخييم تابعة للجيش


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 5 ديسمبر 2016 - 16:14



عزيز يعود إلى نواكشوط بعد تدشنيه وحدة تخييم تابعة للجيش
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عاد الرئيس الموريتاني  محمد ولد عبد العزيز إلى العاصمة نواكشوط بعد ظهر اليوم الاثنين قادما من مدينة الشامي بولاية داخلت نواذيبو حيث أشرف على تدشين وحدة تصنيع معدات التخييم.
ودشن ولد عبد العزيز في الشامي، وحدة لتصنيع معدات التخييم تابعة لمؤسسة تصنيع ملابس الجيش الوطني، وتعتبر هذه الوحدة الأولى من نوعها ضمن سلسلة وحدات تعتزم المؤسسة إقامتها في المدن الداخلية بغية التوسع والشمولية لتصل بهدف تحقيق الاكتفاء في هذا المجال.
 
واستمع إلى شروح حول مراحل إنجاز الوحدة ومكوناتها وطاقتها الاستيعابية ودورها في تحقيق الاكتفاء في مجال صناعة التخييم والأغطية والحقائب العسكرية علاوة على خياطة وتصميم الملابس العادية، كما تفقد مختلف الورشات واطلع على سير العمل فيها.
 
وزار رئيس الجمهورية بعد ذلك خارج المؤسسة، معرضا تحت الخيام تضمن نماذج من المعدات والتجهيزات التي تنتجها المؤسسة، وتحتوي الوحدة على ماكنات من الحجم الكبير لتصنيع وتصميم الخيام متعددة الاحجام والانواع، وتتوفر على 80 ماكنة خياطة جديدة تستخدم لأول مرة.
 
وتروم هذه الوحدة تلبية حاجيات المؤسسات العسكرية والأمنية بل والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والخصوصيين وعلى وجه الخصوص حاجيات مفوضية الأمن الغذائي من الخيام والأغطية التي تستخدم لأغراض التدخل الانساني والاغاثة.
 
وتعتبر الوحدة ثكنة عسكرية متكاملة يعمل بها افراد من الجيش الوطني وتتكون من مكاتب ادارية وسكنا للجنود ومطابخ ومقاهي ومسجدا، بالاضافة الى سكن قيد الانجاز للمجندات.


الكلمات المفتاحية : تدشينات, جيش, عزيز


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