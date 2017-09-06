عزيز يغادر إلى باريس للمشاركة في اجتماع حول تشاد







غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، العاصمة نواكشوط متوجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس.



وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)، فإن زيارة ولد عبد العزيز لفرنسا، جاءت للمشاركة في الطاولة المستديرة الدولية المنظمة من طرف جمهورية تشاد.



ومن المقرر أن تناقش الطاولة المستديرة القضايا التي تعاني منها جمهورية تشاد وعلى رأسها الأمن ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى عدد من الأزمات التي تشهدها بلدان إفريقية أخرى.



وضم الوفد الرئاسي الموريتاني كلا من: مريم منت احمد حرم رئيس الجمهورية، احمد ولد باهيه، مدير ديوان رئيس الجمهورية، عيشة منت امحيحم، سفيرة موريتانيا في فرنسا، احمد ولد اباه الملقب احميده، مستشار برئاسة الجمهورية، زيدان ولد احميده مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، اتيام جومبار مستشار في رئاسة الجمهورية، الحسن ولد احمد المدير العام لتشريفات الدولة.