عزيز يقدم رؤيته للإصلاح ويترحم على شهداء المقاومة



استعرض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ما قال إنها رؤيته للإصلاح والبناء، مشيراً إلى أنها "شاملة وتطال كافة المناحي"، من الأمن والتنمية إلى إصلاح التعليم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والديمقراطي.



وقال ولد عبد العزيز في خطاب ألقاه مساء اليوم الأحد من مدينة أطار، شمالي موريتانيا، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الوطني: "حرصنا طوال السنوات الماضية على أن تكون رؤيتنا للإصلاح والبناء شاملة تطال كافة المناحي التي توفر للمواطن الظروف الملائمة لحياة كريمة وللوطن الاستقرار والتقدم والازدهار وتسرع وتيرة التنمية المستدامة".



وأوضح ولد عبد العزيز أنه "في هذا الصدد تم العمل على إصلاح التعليم، ليستجيب لمتطلبات التنمية، ويتماشى مع روح العصر، فشيدت الجامعات وفتحت معاهد التكوين المهني واستحدثت مدارس الامتياز"، مضيفاً أنه أعطى عناية خاصة لقطاع الصحة "فتم بناء وتجهيز المستشفيات العامة والمتخصصة والنقاط الصحية وتزويدها بالطواقم المؤهلة والمعدات المناسبة".



وقال ولد عبد العزيز أن الموريتانيين يلمسون "النهضة الكبيرة التي شهدتها البنى التحتية، وشملت تشييد الطرق والسدود والموانئ والمطارات، والتطور الذي عرفته الزراعة والتنمية الحيوانية، وما تم إنجازه من مشاريع استراتيجية كبرى في ميادين المياه والطاقة"، على حد تعبيره.



وأكد ولد عبد العزيز أن المؤشرات الدولية المختصة "ذات المصداقية" تثبت "نجاعة مقاربتنا الاقتصادية والتنموية"، مشيراً إلى أن "هذه الإنجازات وغيرها أن تتحقق لولا الحرب التي أعلنا على الفساد والمفسدين، والتي أعادت للمال العام هيبته ومكنت من الاستغلال الأمثل لموارد البلد وتوجيهها إلى خدمة المواطن"، وفق تعبيره.



وخلص الرئيس الموريتاني إلى القول إن المقاربة الأمنية المعتمدة من طرف نظامه "أصبحت نموذجاً يحتذى"، مؤكداً أن الأمم المتحدة "أشادت بالمهنية العالية لأفراد فرق قواتنا المشاركة في عمليات حفظ السلام في إفريقيا".



وفي سياق حديثه عن التطورات السياسية، قال ولد عبد العزيز: "لقد عملنا جاهدين خلال السنوات الماضية، على ترسيخ القيم الديموقراطية في بلادنا، وترقية الحريات الجماعية والفردية واعتماد آلية الحوار نهجا للتعامل مع الطيف السياسي الوطني، وقد شكلت النتائج الإيجابية للحوار الوطني الأخير دفعا جديدا لمسيرتنا نحو عصرنة مؤسسات الدولة وتبنيا لرموز سيادتنا".



وكان ولد عبد العزيز قد بدأ خطابه بتحية من "قدموا الغالي والنفيس في سبيل تحقيق استقلالنا الوطني"، وخص بالذكر "شهداء مقاومتنا الوطنية الأبرار.. وعلماءنا الأجلاء"، قبل أن يحيي "الدور الطلائعي الذي تلعبه قواتنا المسلحة وقوات أمننا في الذود عن سيادة الوطن".

