عزيز يلتقي بشيوخ محاظر وأئمة من ولاية كيدي ماغا



التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط عدة شيوخ محاظر وأئمة من ولاية غيدي ماغه.



وتناول اللقاء حسب تصريح للتمحدث باسم الأئمة دمبه سيسه للوكالة الموريتانية للأنباء فان اللقاء تناول مجمل المشاكل التي تعاني منها المساجد والمحاظر في غيدي ماغه، مؤكدا أن ولد عبد العزيز وعدهم بحل هذه المشاكل.



زأضاف أن اللقاء تناول سبل إسهام الأئمة والعلماء في محاربة الظواهر التي تهدد المجتمع مثل الإرهاب والتطرف والغلو والمخدرات والجريمة المنظمة التي تتنافى مع رسالة الإسلام وسماحتهوفق تعبيره.