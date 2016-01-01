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عزيز يلتقي قادة أركان القوات المسلحة لدول الساحل الخمس


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 3 نونبر 2016 - 17:50



عزيز يلتقي قادة أركان القوات المسلحة لدول الساحل الخمس
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التقى الرئيس الموريتاني  محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط قادة أركان القوات المسلحة للدول الخمس بالساحل ،المشاركين في الاجتماع السنوي الثالث العادي للجنة الدفاع والامن لدول مجموعة الخمس بالساحل الذي تحتضنه العاصمة  نواكشوط .


وجرت المقابلة  حسب الوكالة الموريتانية للأنباء بحضور قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد.

 

وبددأت صباح اليوم أشغال الاجتماع السنوي  للجنة الدفاع والأمن لمجموعة دول الساحل الخمس التي تضم "موريتانيا، بوركينا فاسو، مالي، وتشاد، والنيجر"

 

 ويشارك فى اجتماع قادة أركان جيوش الدول الأعضاء في المجموعة ، بالإضافة إلى قادة  أركان الجيوش الفرنسية، وقوة "برخان" الفرنسية والمتمركزة على أراضى دول المجموعة. 

 

ويناقش الاجتماع السنوي الذي يدوم يومين آليات تفعيل التعاون بين الدول المجموعة وشركائها في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتكييف عمل المجموعة مع متطلبات المرحلة والتطورات المتلاحقة في هذا المجال. 

 

 ويعود آخر اجتماع لقادة أركان جيوش دول أعضاء مجموعة الساحل إلى مايو من العام الماضي في العاصمة المالية بامكو التى احتضنت الدورة الخامسة للإجتماع.



الكلمات المفتاحية : اجتماع, دول الساحل, عزيز


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