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عزيز ينهي زيارة آدرار ليرأس المجلس الأعلى للقضاء


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 30 نونبر 2016 - 11:02



عزيز ينهي زيارة آدرار ليرأس المجلس الأعلى للقضاء
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أنهى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، زيارة التفقد والاطلاع التي قام بها إلى ولاية آدرار خلال الأيام الماضية، وعاد إلى نواكشوط لترأس اجتماع المجلس الأعلى للقضاء.
 
وكان ولد عبد العزيز قد ترأس في مدينة أطار حفل رفع العلم صبيحة يوم الاثنين 28 نوفمبر 2016، وذلك احتفالاً بالذكرى الـ56 لعيد الاستقلال الوطني.
 
كما أشرف ولد عبد العزيز على تدشين وإطلاق عدد من المشاريع التنموية، فيما تفقد بعض المنشئات الصحية والتعليمية في الولاية.
ومن المنتظر أن يترأس ولد عبد العزيز زوال اليوم الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للقضاء، والذي سينعقد بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط.
 
ويأتي اجتماع المجلس، الذي يرأسه رئيس الجمهورية بموجب الدستور، هذا العام في ظل موجة من الترقب في الشارع الموريتاني في انتظار صدور الحكم النهائي على كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم.
 


الكلمات المفتاحية : آدرار, أطار, القضاء, عزيز


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