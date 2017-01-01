عزيز يهدد بالغاء صندوق دعم المزارعين لعدم سداد الديون





لوح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين بالتخلي عن صندوق الايداع والتنمية ، الذى يدعم المزارعين ، بعد عدم سدداهم لديونه ، مشيرا إلى أن الدولة وفرت الآليات بتخفيض 50 بالمائة ، بعد عدم تجاوز نسبة سداد قروض هذا الصندوق أكثر من 82 بالمائة وهو ما يعني ضياع 18 بالمائة كل سنة.



وأكد ولد عبد العزيز خلال اجتماع بالمزارعين أنه ليس على استعداد لإنشاء مؤسسات فاشلة وأن الوضع إذا ما استمر على هذا الحال فستتخلى الدولة عن الصندوق وتترك هذا المجال للبنوك الأولية التي ستكون أكثر قدرة على تحصيل ديونها باعتبار أنها تعود لخصوصيين بعيدا عن المماطلة في سداد ديون الدولة.



واعتبر أنه من غير المعقول كذلك أن تستمر الدولة في الإنفاق المفرط على القطاع الزراعي دون جدوى وعلى حساب دورها في دعم قطاعات أخرى حيوية وأكثر حاجة للدعم.



وأضاف أن الممارسات التي يعاني منها القطاع الزراعي سببها الممارسات السلبية في الماضي التي أوقعت الدولة في عجز بسبب التلكؤ في سداد ديون القرض الزراعي التي اضطرت الدولة إلى التخلي عنها بشكل نهائي وخسرت فيها مئات الملايين، وفق .



وقال إن الدولة أنشأت مؤسسة للحصاد تعرضت هي الأخرى لنفس المشاكل ، مشيرا إلى أنهم عندما تخلوا عن شراء المنتوج لاحظوا تحسنا ملموسا في الكم والجودة، على حد تعبيره.



وأكد أن الدولة خفضت الفوائد على القروض إلى نسبة 6 بالمائة وأخضعت المعاملة لنظام المرابحة الإسلامي لضمان تسهيل استفادة الجميع لكن الأمر اصطدم في النهاية بإشكالية عدم الوفاء المعهودة التي أدت إلى خسارة الدولة في العقود الماضية.



من جهة أخرى قال ولد عبد العزيز إنه لاحظ أن أغلب العاملين في القطاع الزراعي حاليا من الأجانب وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على مردوديته، داعيا إلى الاستفادة من خبرة خريجي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بروصو والإسهام في تشغيل حملة الشهادات وفي امتصاص البطالة.



وطالب ولد عبد العزيز بزيادة الجهود من أجل الانتاج ، وتوظيف الخبرات الوطنية ، مشيرا إلى أن أبرز المشاكل المطروحة على القطاع الزراعي تم حلها وهو ما بدا ملموسا في مداخلات المزارعين، مقارنة بالسنة الماضية، وفق تعبيره.

