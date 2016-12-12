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عزيز يوزع مضخات الطاقة الشمسية على مزارعين بوادان‎


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 12 ديسمبر 2016 - 15:42



عزيز يوزع مضخات الطاقة الشمسية على مزارعين بوادان‎
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وزع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، بمدينة وادان، 70 مضخة تعمل بالطاقة الشمسية لصالح الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج الدعم بمضخات الطاقة الشمسية .

كما قام ولد عبد العزيز بغرس فسيلة يتم ريها بواسطة التنقيط في إطار يضم 800 فسيلة،  وينفذ من طرف البرنامج الوطني للتنمية المستدامة في الواحات بواسطة رابطة التسيير التشاركي للواحات في وادان.

وكان ولد عبد العزيز قد أشرف صباح اليوم في وادان على افتتاح فعاليات النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة.

وتعد هذه المرة الثانية التي تحتضن فيها وادان مهرجان المدن القديمة، والذي ينظم بشكل دوري في كل من شنقيط وولاته وتشيت بالتزامن مع عيد المولود النبوي الشريف.
 


الكلمات المفتاحية : الزراعة, الطاقة الشمسية, الفقر, عزيز, مضخات


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