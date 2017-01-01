عشرات القتلى فى هجوم دام على ملهى بإسطنبول



قتل 35 شخصا على الاقل وأصيب أربعون آخرون بجروح في اعتداء وصف بالارهابي استهدف ليل السبت الاحد ملهى "لارينا" الليلي المعروف في اسطنبول، وفق ما أعلن حاكم المدينة.



وقال حاكم إسطنبول فاسيب شاهين إثر الاعتداء "للأسف فإن 35 من مواطنينا فقدوا حياتهم. واحد من بينهم كان شرطيا. ويتلقى أربعون شخصا العلاج في المستشفيات"، واصفا ما حصل بأنه "اعتداء ارهابي".



وأفاد تلفزيون "إن تي في" التركي أن العديد من الأشخاص قفزوا في البوسفور مذعورين إثر الاعتداء، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل لإنقاذهم من المياه.



وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إسعاف وعربات للشرطة تقف خارج الملهى الليلي في حي أورتاكوي بأكبر المدن التركية