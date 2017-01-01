عشرات القتلى فى هجوم دام على ملهى بإسطنبول

الاستقلال يثنى على الملك ويقلص صلاحيات شباط

آمال علمية تنتظر التحقق خلال العام المقبل

شباط يتجاهل تصريحاته عن موريتانيا وينتقد أحزابا مغربية

موريتانيا: ميزانية الوزارة الأولى أمام مجلس الشيوخ

كازنوف: نخوض حربا طويلة ضد "الإرهاب" بأفريقيا

خطأ بسيط فى استخدام "واتس أب" يفضح أسرارك

فقد 93 صحافيا وعاملا بوسائل الإعلام خلال2016

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

وداع موسم الربيع

محمد ولد بتار
وداع موسم الربيع
  أشرف موسم الذكريات الطيبة لهذا العام على نهايته، وأخذت قوافل الخير تشد بُجر الحقائب على نجب

في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك

محمد بنمبارك
في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك
رحيل أيقونة وعميد الأسرة الدبلوماسية المغربية، سي عبد الرحمن بنعمر   رزئت الأسرة الدبلوماسية

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     
Sahara Media Agency : الاستقلال يثنى على الملك ويقلص صلاحيات شباط https://t.co/oDDMxHr827
الاحد 1 يناير - 00:31
Sahara Media Agency : آمال علمية تنتظر التحقق خلال العام المقبل https://t.co/no1W8Y6bFe
الاحد 1 يناير - 00:31
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عشرات القتلى فى هجوم دام على ملهى بإسطنبول


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 1 يناير 2017 - 01:12



عشرات القتلى فى هجوم دام على ملهى بإسطنبول
مواضيع ذات صلة

قتل 35 شخصا على الاقل وأصيب أربعون آخرون بجروح في اعتداء وصف بالارهابي استهدف ليل السبت الاحد ملهى "لارينا" الليلي المعروف في اسطنبول، وفق ما أعلن حاكم المدينة.
 
وقال حاكم إسطنبول فاسيب شاهين إثر الاعتداء "للأسف فإن 35 من مواطنينا فقدوا حياتهم. واحد من بينهم كان شرطيا. ويتلقى أربعون شخصا العلاج في المستشفيات"، واصفا ما حصل بأنه "اعتداء ارهابي".

 وأفاد تلفزيون "إن تي في" التركي أن العديد من الأشخاص قفزوا في البوسفور مذعورين إثر الاعتداء، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل لإنقاذهم من المياه.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إسعاف وعربات للشرطة تقف خارج الملهى الليلي في حي أورتاكوي بأكبر المدن التركية


الكلمات المفتاحية : إرهاب, إسطمبول, تركيا, تفجير


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة