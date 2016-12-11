عشرات القتلى في انهيار سقف كنيسة بنيجيريا



أعلنت الرئاسة النيجيرية أن العديد من الأشخاص قتلوا في انهيار سقف كنيسة، جنوب شرقي البلاد، دون أن تعطي عددا محددا للضحايا.



وأفادت مصادر إعلامية نيجيرية بأن عدد القتلى يتراوح بين 50 و200 شخص مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة في موقع الحادث بمدينة "أويو" عاصمة ولاية (أكوا إيبوم).



وأوضحت المصادر أن الكنيسة كانت تنظم لقاء دينيا مساء أمس السبت عندما انهار سقفها الذي مازال تحت الإنشاء على الحضور مما أدى إلى سحقهم تحت أنقاض المبنى.



وقال شهود عيان إن السقف انهار أولا ثم توالى سقوط جدران الكنيسة.



في سبتمبر 2015 لقي 115 شخصا بينهم 84 من جنوب أفريقيا مصرعهم جراء انهيار مبنى يمتلكه قسيس نيجيري بمدينة لاغوس كبرى مدن نيجيريا.

