أحداث متوقعة.. الخميس 09 فبراير 2017

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اختطاف 7 مواطنين روس قبالة سواحل نيجيريا

موريتانيا وغينيا تدعمان السلم في مالي وليبيا

موريتانيا: حملة تحذر من مخاطر داء السيدا

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عشرة أخبار بارزة قد تود الاطلاع عليها


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 9 فبراير 2017 - 08:41



عشرة أخبار بارزة قد تود الاطلاع عليها
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نواكشوط: دعا الرئيسان الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وغينيا بيساو "خوسي ماريو فاز" الشركاء الماليين إلى تنفيذ اتفاق الجزائر من اجل السلم والمصالحة الوطنية في مالي.
جاءت دعوة الرئيسان خلال البيان الختامي المشترك الذي صدر عنهما عقب انتهاء زيارة رئيس غينيا بيساو لموريتانيا يوم أمس.
 
بانجول: قال مكتب رئيس جامبيا الجديد أداما بارو إن التفويض الممنوح للعملية العسكرية التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الايكواس" قد تم تمديده لثلاثة أشهر.
وأضاف مكتب الرئيس في بيان إنه "يسعد الرئيس بارو أن يبلغ المواطنين بأن قوة التأهب "ايكوميج" قد دمجت نفسها في النسيج الأمني والعسكري للبلاد، وأن " تفويض قوة التأهب مدد لثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
 
غزة: قتل فلسطينيان وأصيب خمسة آخرون بجروح في غارة جوية اسرائيلية استهدفت فجر الخميس نفقا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، كما أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس وشهود عيان.
 
مقديشو: انتخب البرلمان الصومالي في جلسة أقيمت تحت حراسة أمنية مشددة رئيس الوزراء السابق محمد عبد الله فرماجو رئيسا جديدا للبلاد، وأقر منافسه الرئيس الحالي حسن شيخ محمود بهزيمته، وفاز فرماجو بغالبية 184 صوتا أي أكثر من نصف عدد النواب البالغ 329، وهي نتيجة لم تكن تخوله الفوز من الدورة الثانية التي كان يفترض أن يحصل خلالها على ثلثي الأصوات، لكن المرشح الثاني بعده الرئيس الحالي حسن شيخ محمود أقر بهزيمته قبل الجولة الثالثة.
 
بانغي: قتل خمسة أشخاص في بانغي في حي بي-كا-5 المضطرب في عاصمة أفريقيا الوسطى خلال عملية نفذتها قوات الأمن بدعم من شرطة الأمم المتحدة ضد زعيم "مجموعة للدفاع الذاتي".
 
أبيدجان: تواصل الحكومة الإيفوارية التفاوض مع جنود القوات الخاصة بالجيش الإيفواري المستائين من أوضاعهم ويطالبون بتحسينها، فيما تسمع بين الفينة والأخرى طلقات نارية متقطعة في مدينة آدياكي حيث توجد القاعدة العسكرية للقوات الخاصة.
 
أبوجا: خطف قراصنة مسلحون سبعة مواطنين روس وأوكراني، قبالة سواحل نيجيريا بعد مهاجمتهم لسفينة لنقل البضائع؛ وأكدت السفارة الروسية في نيجيريا الخبر من خلال حسابها الرسمي على تويتر، مضيفة أنها طلبت من السلطات النيجيرية المساعدة في تحديد مكان الأشخاص المختطفين.
 
باريس: قال مصدر قضائي إن الشاب المصري الذي هاجم جنودا بسلاح أبيض عند متحف اللوفر بباريس، أبلغ الشرطة أنه يؤمن بأفكار تنظيم الدولة الإسلامية، لكنه لم ينفذ الهجوم بأوامر من الجماعة المتشددة.
وأضاف المصدر أن الحماحمي أبلغ الشرطة أنه أراد إتلاف اللوحات في المتحف "انتقاماً للشعب السوري".
 
تونس: أطلقت تونس أمس الأربعاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بهدف مقاومة مهربي المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، واستحدثت الهيئة بموجب قانون "منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته" الذي صادق عليه البرلمان التونسي في شهر أغسطس 2016، وستتبع الهيئة اداريا لوزارة العدل.
 
كابول: علقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملياتها وأنشطتها الإغاثية في أفغانستان بعد مقتل ستة موظفين أفغان لديها أثناء توجههم لنقل إمدادات لمنطقة تعرضت لعواصف ثلجية في شمال البلاد، وما زال اثنان من موظفي المنظمة مفقودين. وقالت السلطات المحلية الأفغانية إنه من المتوقع وقوف تنظيم "الدولة الإسلامية" وراء العملية.
 


الكلمات المفتاحية : أخبار, إقليمية, دولية, محلية


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