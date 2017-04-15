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عض حكماً فكانت عقوبته الإيقاف مدى الحياة


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 15 أبريل 2017 - 16:31



عض حكماً فكانت عقوبته الإيقاف مدى الحياة
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أوقف الاتحاد التونسي لكرة القدم هذا الأسبوع رئيس النادي الرياضي الصفاقسي "المنصف خماخم" مدي الحياة بعد عضه للحكم المساعد أثناء مباراة فريقه مع النجم الرياضي الساحلي.

وتضمن قرار الاتحاد التونسي إيقاف "خماخم" عن ممارسة أي نشاط رياضي مدى الحياة، مع تغريمه ماليا بعد الاعتداء بدنياً ولفظياً على حكم مساعد خلال إحدى مباريات فريقه خلال شهر مارس، وذلك بعضه من خده وتوجيه عبارات نابية وغير أخلاقية إليه.

واعترف رئيس النادي الرياضي الصفاقسي، بارتكابه لفعل الاعتداء على الحكم خلال برنامج رياضي في التلفزة الحكومية.

وتبعاً لتقارير حكام المباراة ولاعترافاته، جاء القرار بشطبه من القائمة الرياضية من طرف الاتحاد التونسي لكرة القدم ، مرجعا الأسباب إلى تعمده "النزول إلى أرضية الميدان أثناء الشوط الأول، والتوجه إلى المساعد الأول للحكم، أثناء سير المباراة والاعتداء عليه بالعنف بعضه على مستوى خده أسفل أذنه اليسرى.

وهذه العقوبة يتطلب نقضها اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية بـ  لوزان السويسرية على اعتبار أن الأندية صادقت على نقض قراراتها لدى هذا الهيكل الدولي.


الكلمات المفتاحية : حكم, لاعب, مباراة
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