عقوبات مشددة للمتلبسين بالغش فى امتحانات الباكلوريا



أعلنت مصلحة الامتحانات بوزارة التهذيب الوطني اتخاذ جملة من الإجراءات والقوانين فى حق المشاركين فى الباكلوريا الذين يتم ضبطهم متلبسين بالغش، وأكدت أنها ستخوض "حربا ضروسا" لمكافحة الغش داخل مراكز الامتحان.



وقالت مصادر من المصلحة ل"صحراء ميديا"، إنها أبلغت مسؤولي المراكز بعدم تسامح مع من يضبط متلبسا بممارسة الغش، وذلك بالطرد والحرمان من بقية الامتحان.



وأضافت المصادر أن من بين الإجراءات المتخذة الحرمان من المشاركة فى الباكلوريا لسنيتن، إضافة إلى حظر الهواتف داخل المراكز، وذلك من أجل الحد من حالات الغش الممكن وقوعها في الامتحانات.



كما قطعت شبكات الاتصال في العاصمة نواكشوط الانترنت الخلوي لمدة أربعة أيام، وهي الأيام التي ستجرى فيها المسابقة.



وقد انطلقت صباح اليوم الاثنين مسابقة الباكالوريا على عموم التراب الموريتاني وسط مشاركة أكثر من 49 ألف متسابق مقسمة على 128 مركزا من بينها 65 مركزا في نواكشوط.



وتحظى مسابقة الباكالوريا باهتمام كبير في أوساط الموريتانيين بوصفها عقبة أمام الكثير من الشباب لمواصلة تعليمهم والدخول إلى المرحلة الجامعية.

