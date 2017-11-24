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علاج السكري يكلف العالم أكثر من 800 مليار دولار سنويا


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 25 نونبر 2017 - 09:04



علاج السكري يكلف العالم أكثر من 800 مليار دولار سنويا

 

كشف خبراء في مجال الصحة الاسبوع الجاري عن زيادة تكلفة علاج داء السكري عالمياً إلى 850 مليار دولار سنوياً، بفعل زيادة عدد المصابين بهذا المرض الذين تضاعفوا ثلاث مرات منذ عام 2000 .


وتعني هذه الإحصاءات التي وفرها الاتحاد الدولي للسكري أن واحداً من كل 11 شخصاً من البالغين في العالم يصاب بالداء الذي يظهر عندما يرتفع السكر في الدم إلى مستويات عالية.


ويبلغ إجمالي عدد المصابين بالسكري حالياً 451 مليون شخص ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 693 مليوناً بحلول عام 2045 إذا استمرت معدلات الإصابة على منوالها الحالي.


ولا تعكس التكلفة العالية لعلاج المرض أسعار الأدوية فقط بل تشمل تكلفة علاج مجموعة من المضاعفات مثل بتر الأعضاء وأمراض العيون.


ويعاني غالبية المصابين من النوع الثاني من مرض السكري المرتبط بالسمنة وقلة ممارسة الأنشطة البدنية.

 
ويزيد انتشار المرض بسرعة في الدول الأكثر فقراً حيث يتناول الناس وجبات غريبة ويتبنون أنماطاً معيشية متمدنة.



الكلمات المفتاحية : السرطان, تكنلوجيا, علاج
 
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