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علماء: هذه الأغذية تحسن ذاكرتك وعمل دماغك


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 17 نونبر 2016 - 09:46



علماء: هذه الأغذية تحسن ذاكرتك وعمل دماغك
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اكتشف علماء في مجال التغذية أن تناول الإنسان مواد غذائية معينة ينشط الذاكرة ويحسن من عمل الدماغ والجهاز العصبي.
 
فبعد أن أصبحت المشاكل النفسية جزءا من حياة الناس اليومية وباتت تؤثر على عمل الدماغ وتسبب فقدان الذاكرة أحيانا، لاحظ علماء التغذية أن تناول بعض الأطعمة والمواد لغذائية يحسن بشكل ملحوظ من عمل الدماغ ويقوي ذاكرة الإنسان، وبعض تلك المواد بحسب العلماء:
 
الكركم (العقدة الصفراء):
وهو نبات عشبي معمر من الفصيلة الزنجبيلية، وتعود أهميته لاحتوائه على مادة "الكوركومين" التي تحارب الالتهابات وتحسن الذاكرة.
 
البصل:
يؤكد الخبراء أن الاستهلاك المنتظم للبصل ضمن النظام الغذائي اليومي يساعد على تحسين المناعة ويقوي الذاكرة.
 
الأسماك:
تعد الأسماك مثل السلمون والسردين وغيرها مصدرا مهما للأحماض الدهنية كالأوميغا 3 التي تدعم وظائف عمل الدماغ.
 
إكليل الجبل:
يعتبر إكليل الجبل من النباتات المهمة التي تحتوي على زيوت عطرية طيارة تساهم في تقوية الذاكرة، بالإضافة إلى استخدام تلك الزيوت في المجالات الطبية والعناية بالبشرة.
 
البيض:
ينصح أخصاء التغذية بتناول البيض بشكل مستمر لاحتوائه على كميات كبيرة من البروتين والفيتامينات المفيدة لصحة الأعصاب، فضلا على احتواء صفار البيض على مادة الـ"كولين" المهمة لتنشيط الذاكرة.
 
المكسرات:
تساعد أحماض أوميغا 3 الموجودة في المكسرات على تحسين عمل الجهاز العصبي، كما أن استهلاكها بشكل مستمر يحسن من تدفق الدم والأوكسيجين في الدماغ.
 
الشوكولاته الداكنة:
تعد الشوكولاته الداكنة مصدرا غنيا بالمواد المضادة للأكسدة كمادة الكافيين التي تساعد على تقوية الذاكرة.
 
الأفوكادو:
تساعد هذه الفاكهة على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ.
 
الحبوب الكاملة:
يحث خبراء التغذية على تناول الحبوب الكاملة بشكل مستمر وذلك لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة تساعد على تحسين عمل الجهاز العصبي، بالإضافة إلى الألياف التي تعد ضرورية لجهاز الهضم.
 
الطماطم:
تحتوي الطماطم على الليكوبين الذي يعتبر مضادا للأكسدة مفيدا للصحة ويحمي الدماغ من التلف.
 
الشاي الأخضر:
يؤكد خبراء الصحة أن استهلاك كوبين أو ثلاثة من الشاي الأخضر يوميا يحسن من قدرات الدماغ وينشط الذاكرة.
 
البنجر "الشمندر":
يعتبر البنجر أو الشمندر من الخضار التي تحتوي على الكثير من النترات الطبيعية التي تحسن من تدفق الدم إلى الدماغ وجميع أعضاء الجسم.
 
التوت البري:
يعتبر عصير التوت البري غنيا بالمواد المضادة للأكسدة التي تحسن من عمل الدماغ والجملة العصبية.
 
اليقطين:
يعتبر اليقطين مصدرا مهما من مصادر الفيتامينات كفيتامين B12 وحمض الفوليك والتي تساعد على ترميم الأعصاب وخلايا الدماغ.
 


الكلمات المفتاحية : صحة, علوم, غذاء


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