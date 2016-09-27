علي بونغو ينصب رسميا رئيسا للغابون



أعلنت الرئاسة الغابونية، تنصيب علي بونغو أونديمبا، رئيسًا للبلاد اليوم الثلاثاء، عقب فوزه بولاية ثانية تمتد لـ 7 سنوات، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت 27 أغسطس/ آب الماضي.

وقال بيان للرئاسة الغابونية نقله التلفزيون الحكومي، مساء الإثنين، إن حفل التنصيب “سيقام بالقصر الرئاسي في ليبرفيل، عاصمة البلاد”.

ولم يقدم البيان مزيدًا من التفاصيل حول الضيوف المشاركين في الحفل وساعة انطلاقه.

وفي وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضية، أيدت المحكمة الدستورية في الغابون قرار الهيئة المستقلة للانتخابات بفوز الرئيس أونديمبا بولاية ثانية، رافضة طعن منافسه جون بينغ.

وأعلنت المحكمة، خلال جلسة عامة بثت على التلفزيون الحكومي، فوز أونديمبا الذي يحكم البلاد منذ 2009، في السباق الرئاسي بـ 50.6% من أصوات الناخبين، مقابل 47.24% للرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الإفريقي جون بينغ.

ورفضت المحكمة طعن بينغ، الذي طالب بإعادة فرز الأصوات في مكاتب الاقتراع بمحافظة “أوغووي العليا”، معقل أونديمبا، والتي مكنته من حسم المعركة الانتخابية أمام منافسه، وفق الهيئة الانتخابية.

من جانبه، وعد جون بينغ، السبت الماضي، بالرد على ما وصفه بـ “إنكار الحق”، مضيفًا: “سأظل إلى جانبكم للدفاع عن تصويتكم وسيادتكم”.

وتعيش الغابون منذ 31 أغسطس/ آب الماضي، تاريخ الإعلان عن فوز أونديمبا على وقع احتجاجات تطالب بإعادة فرز الأصوات خصوصًا في محافظة “أوغووي العليا”.