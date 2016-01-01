عمال "اسنيم" يطالبون بإشراكهم في أرباح الشركة



طالب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" الحكومة الموريتانية وإدارة الشركة بإشراكهم في عائدات المبيعات التي ستحققها الشركة هذ السنة.



جاء ذلك خلال مهرجان عمالي نظمته الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا أمس الأحد في مدينة ازويرات، عاصمة ولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا.



وقال العمال في مداخلاتهم إن الشركة تتجه لضرب رقم قياسي جديد في مجال المبيعات، حيث تمكنت حتى الآن من تصدير 12 مليون من خامات الحديد.



وأوضح العمال أن تحقيق الشركة لهذا الحجم من المبيعات، كان بفضل جهود العمال وتضحياتهم في ظل ظروف وصفوها بالقاسية، وفق تعبيرهم.



وندد العمال بأساليب التفتيش التي تعتمدها شركة الأمن الخصوصي التي تقوم بحراسة "سنيم"، خصوصا في أوقات الخروج.

