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عمال تابعون لوزارة الزراعة يطالبون بأولوية الإكتتاب


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 23 نونبر 2016 - 16:16



عمال تابعون لوزارة الزراعة يطالبون بأولوية الإكتتاب
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طالب عمال "برنامج محاربة الفقر في الريف، عن طريق دعم الشُـعب"، التابع لوزارة الزراعة الموريتانية، السلطات الاحتفاظ بالعمال الذين عملوا في المشروع خلال مرحلته الأولي مابين 2011 و 2016.


جاءت مطالبة العمال خلال رسالة موجهة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، طالبوه فيها أن تكون أولوية الاكتتاب في المرحلة الثانية من المشروع، لأطر البرنامج وان يحافظ علي بقاء جميع عماله السابقين.


وعبر العمال في رسالتهم إلى الرئيس الموريتاني، عن تفاجئهم بحالة التهميش التي قوبلوا بها، مؤكدين أن هناك ما يدبر ضد تشغيلهم في المشروع، الذي يعتبرون أن لهم الأسبقية في العمل فيه من غيرهم حسب نص الرسالة .


وأشار عمال مشروع محاربة الفقر في الريف، إلى أن نتيجة تقييمه من طرف الدولة و الممولين كانت ايجابية،   وتمت الإشادة بنتائجه من مختلف بعثات الشركاء، مما يثبت أحقية العمال البالغ عددهم 33 عامل في الاكتتاب، وهم الذين ساهموا في إنجاح مرحلته الأولي. 


وانطلقت المرحلة الأولي من برنامج محاربة الفقر في الريف، عن طريق دعم الشُـعب، عام 2011 و انتهت  في مارس الماضي، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية لاحقا، بعد مصادقة الممولين والشركاء عليها بتمويل على شكل هبة للدولة الموريتانية.



الكلمات المفتاحية : الرئيس, الريف, زراعة


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