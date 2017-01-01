عمال موريتانيا يرفعون مطالبهم في العيد الدولي للشغل



رفع العمال الموريتانيون في مسيرات نظموها اليوم الاثنين، مطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الرواتب.



المسيرات التي جابت شوارع العاصمة نواكشوط، ونظمتها عدة مركزيات عمالية، تعددت شعاراتها بحسب المركزية النقابية المنظمة، ما بين مركزيات تبنت خطاباً حاداً تجاه الحكومة وأرباب العمل، وأخرى مالت إلى تثمين ما تحقق للعمال في السنوات الأخيرة.



في غضون ذلك خرج العمال في مدينة نواذيبو، في مسيرات عمالية جابت بعض الشوارع قبل أن تختتم بمهرجان خطابي تحدث عن أبرز مطالبهم التي قالوا إنهم يوجهونها إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز الموجود في المدينة منذ عدة أيام.



نفس المشهد تكرر في مدينة ازويرات، عاصمة المناجم، التي وحدت فيها المركزيات النقابية مسيرتها العمالية ومهرجانها الخطابي.



وتأتي مسيرة ازويرات في ظل عودة التأزم إلى العلاقة بين إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" ومناديب العمال.

