عمدة ازويرات يثير الجدل بتصريح عن النشيد الوطني (فيديو)



أثار عمدة بلدية ازويرات الشيخ ولد بايه الجدل في الشارع الموريتاني، اليوم الجمعة، عندما قال إن النشيد الوطني تمت صياغته من طرف فرنسا إبان فترة الاستعمار.



وكان ولد بايه يلقي كلمة في الحفل الذي أقيم لاستقبال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي زار ازويرات صباح اليوم في إطار حملته المعبئة للتعديلات الدستورية التي من ضمنها تعديل العلم والنشيد الوطنيين.



ولد بايه قال في تصريحاته التي هزت الرأي العام الوطني، إن "النشيد الوطني الموريتاني صاغه الاستعمار الفرنسي قبل أن تتأسس الدولة الموريتانية الحديثة".



وأضاف ولد بايه أن النشيد الوطني الحالي تمت كتابته عام 1924 من طرف الفرنسيين، قبل أن يستدرك قائلاً إن الفرنسيين استغلوا رجلاً من قبائل البيضان وتحديداً من "كُوميات" أي "الجمالة" الموالين لفرنسا.



وأثارت هذه التصريحات غضب الشارع الموريتاني، واعتبرت استهدافاً مباشراً للعلامة باب ولد الشيخ سيديا، الذي ألف الأبيات مطلع القرن الماضي ليتم اختيارها فيما بعد نشيداً وطنياً للبلاد.



وفي أول تصريح رسمي حيال هذه التصريحات، قال القطب ولد محمد مولود، عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة بتلميت، إنه تأسف كثيراً لتصريحات ولد بايه بشأن النشيد الوطني، مشيراً إلى أنها تضمنت "فائدة جديدة لم يُسبق لها، وهي أن صاحب النشيد هو رجل من كُوميات".



وأضاف عضو مجلس الشيوخ في بيان تلقت "صحراء ميديا" نسخة منه، إنه "رغم احترامنا لـ(كُوميات) الذين أدى بعضهم مهاما جيدة ليس من بينها الكذب على رؤوس الملأ، فإن هذه الإضافة الجديدة تعطي صورة واضحة عن نمطي التفكير والثقافة الذي يتمتع به المسيطرون على الحكم في هذه البلاد"، وفق تعبيره.



واتهم عضو مجلس الشيوخ عمدة ازويرات بأنه وقع في "قمة الجهل بتاريخ البلد"، معتبراً أن تصريحاته تعد "إهانة لعالم البلاد وشيخها المجدد المصلح الذي شهد بعلمه الآفاق وتناقلت سيرته الأيام والدول".



وخلص ولد محمد مولود إلى القول: "يحق لي أن أتساءل الآن كيف وصل الشيخ ولد باي إلى منصبه كعقيد وهو الذي لا يعرف اسم قائل النشيد الوطني، يبدو أن عجب البحر هذه الأيام أكثر من غيره، سمك يصوت وعقيد بحري لا يعرف باب ولد الشيخ سيديا"، وفق نص البيان.



وكانت ردود أفعال عديدة قد أثارتها تصريحات العمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ خصص الموريتانيون مساحة من التدوين للتعليق على هذه التصريحات.



ومن أبرز ما كتب بخصوص تصريحات عمدة ازويرات، تعليق الكاتب الشيخ ولد سيدي عبد الله الذي كتب: "أستاذ التاريخ المعاصر الجنرال الشيخ ولد بايه.. عمدة ازويرات.. بعد أن قضى عمره في البحث العلمي ومواكبة الوثائق والمخطوطات النادرة.. وبعد نقاشات علمية في أعرق جامعات الدنيا توصل إلى أن: النشيد الوطني كاتبو واحد من كوميات".



فيما كتب الصحفي محمد محمود ولد أبو المعالي على صفحته الشخصية: "الشيخ باب ولد الشيخ سيديا رحمه الله.. من ذوائب الفضل في هذه البلاد، وقليل ما هم".

