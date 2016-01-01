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عمدة عين أهل الطائع تطالب الرئيس "بمنع تكرار مأساتهم"


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 30 غشت 2016 - 18:57



عمدة عين أهل الطائع تطالب الرئيس "بمنع تكرار مأساتهم"
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قدمت العمدة المساعدة لبلدية عين أهل الطايع من بنت محمد السالك للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مجموعة من المطالب وصفتها بالملحة من أجل منع تكرار المأساة التي تعرض لها سكان البلدية بسبب السيول والأمطار٠
 
وقالت محمد السالك في كلمتها اليوم الثلاثاء أمام الرئيس ولد عبد العزيز  إن سكان البلدية يعلقون آمالا كبيرة على زيارته، ويطالبون السلطات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مأساتهم. حسب تعبيرها
 
وأوضحت أن اجتياح السيول الذي وقع فجر الجمعة الماضي في البلدية، أسفر عن وقوع خسائر في الربط الواقي للبلدة وفاقم الأمر تشييد السكان لبيوت من الطين في أماكن تقع في طريق السيول.
 
وعبرت العمدة المساعدة عن تطلع الساكنة لإعادة إعمار بلدتهم وتوفير المزيد من الخدمات بها، بما في ذلك تعميم حوانيت أمل وتوفير صهاريج لنقل المياه الصالحة للشرب وسيارات إسعاف.
 
وكان  الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد وصل  إلى نواكشوط ظهراليوم الثلاثاء بعد معاينة الخسائر التي خلفتها السيول والأمطار في بلدية عين اهل الطايع والاطلاع على حجم الأضرارالتي خلفتها الأمطار في ولاية آدرار مؤخرا


الكلمات المفتاحية : الرئيس, عين اهل الطايع, فيضانات


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