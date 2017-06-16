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السبت 17 يونيو - 01:26
Sahara Media Agency : العمد يحذرون من انتشار خطاب الكراهية https://t.co/Wn8VmjwjS5
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عمد موريتانيا يحذرون من انتشار خطاب الكراهية


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 16 يونيو 2017 - 22:43



عمد موريتانيا يحذرون من انتشار خطاب الكراهية
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حذرت رابطة عمد موريتانيا اليوم الجمعة من انتشار خطاب الكراهية و التفرقة على وسائط التواصل الاجتماعي ، وبعض وسائل الإعلام ، داعية إلى الابتعاد عن الاستخدام الفئوي والطائفي لهذا الخطاب الذى يهدد النسيج الاجتماعي للبلد .

وقالت الرابطة فى بيان لها إن الموروث المشترك الذى رسخ قبل قرون من تلاقح بين مكونات هذا المجمتع  ، ينبغي أن يظل بعيدا عن الاستخدام الفئوي والطائفي ، الذى يهدد اللحمة الاجتماعية.

ونبه العمد على أن جو الحريات الذى تشهده موريتانيا يجب أن لا يستغل للتفرقة بين مكونات المجتمع ، مطالبين بالتعالي عن هذه "الترهات" ، حفاظا على ثراء ونماء المجتمع الموريتاني.

وطالب البيان السلطات بالوقوف بحزم وقوة القانون أمام مروجي خطاب الكراهية والطائفية القبلية "المقيتة" ، داعيا وسائل الإعلام إلى التعالي عن نشر مثل هذا الخطاب .


الكلمات المفتاحية : العمد, كراهية . فيسبوك, موريتانيا
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