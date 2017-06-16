عمد موريتانيا يحذرون من انتشار خطاب الكراهية







حذرت رابطة عمد موريتانيا اليوم الجمعة من انتشار خطاب الكراهية و التفرقة على وسائط التواصل الاجتماعي ، وبعض وسائل الإعلام ، داعية إلى الابتعاد عن الاستخدام الفئوي والطائفي لهذا الخطاب الذى يهدد النسيج الاجتماعي للبلد .



وقالت الرابطة فى بيان لها إن الموروث المشترك الذى رسخ قبل قرون من تلاقح بين مكونات هذا المجمتع ، ينبغي أن يظل بعيدا عن الاستخدام الفئوي والطائفي ، الذى يهدد اللحمة الاجتماعية.



ونبه العمد على أن جو الحريات الذى تشهده موريتانيا يجب أن لا يستغل للتفرقة بين مكونات المجتمع ، مطالبين بالتعالي عن هذه "الترهات" ، حفاظا على ثراء ونماء المجتمع الموريتاني.



وطالب البيان السلطات بالوقوف بحزم وقوة القانون أمام مروجي خطاب الكراهية والطائفية القبلية "المقيتة" ، داعيا وسائل الإعلام إلى التعالي عن نشر مثل هذا الخطاب .