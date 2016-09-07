عملية سطو مسلح على بنك أفريقيا في باماكو



تعرضت وكالة تابعة لبنك أفريقيا في العاصمة المالية بماكو، صباح اليوم الأربعاء، لعملية سطو نفذها مسلحون مجهولون.



وقال مراسل "صحراء ميديا" في المنطقة نقلاً عن مصادر محلية، إن أربعة مسلحين مجهولين هاجموا إحدى وكالات "ويستر يونيون" التابعة لبنك أفريقيا في حين "سوتيبا" وسط باماكو.



وفر عناصر الحرس المالي أمام المهاجمين الذين سيطروا على الوكالة من دون معرفة حجم الأموال التي استولوا عليها.



وتحدثت مصادر في باماكو عن تحرك القوات الخاصة وعناصر الدرك تجاه الوكالة من أجل تأمينها.



وتعيش مالي على وقع حالة طوارئ منذ عدة أشهر وتم تمديدها مؤخراً من طرف البرلمان، وذلك بعد هجمات دامية نفذتها جماعات إسلامية مسلحة في باماكو وعدد من مدن وسط مالي.

