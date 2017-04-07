الحزب الحاكم: نحضر لإرسال بعثات التعبئة

معلومات عن سيارة منفذي هجوم "بي أم سي إي"

عملية سطو مسلح على بنك في نواكشوط

مجلس الشباب يختار أعضاء جمعيته العامة

غامبيا: معسكر الرئيس بارو يكتسح البرلمان

فلاش إخباري: تداعيات قصف ترامب لسوريا

مقتل 6 أشخاص في قصف أمريكي لسورية

نواكشوط: مصرع شخص بعد طعنه بساطور‎

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : معلومات حصرية عن سيارة منفذي هجوم "بي أم سي إي" https://t.co/Ja48vGJ368
الجمعة 7 أبريل - 15:54
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | معلومات عن سيارة منفذي هجوم "بي أم سي إي" https://t.co/vgjvs5kUW5معلومات-عن-سيارة-منفذي-هجوم-بي-أم-سي… https://t.co/edqD2knx7t
الجمعة 7 أبريل - 15:32
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عملية سطو مسلح على بنك في نواكشوط


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 7 أبريل 2017 - 12:57



عملية سطو مسلح على بنك في نواكشوط
مواضيع ذات صلة

تعرضت وكالة تابعة للبنك الموريتاني للتجارة الدولية، في حي "سانتر أمتير" بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، صباح اليوم الجمعة، لعملية سطو استخدمت فيها أسلحة نارية وتم الاستيلاء على مبالغ مالية.
 
وبحسب ما أكدته المصادر فإن الهجوم المسلح لم يسفر عن سقوط أي ضحايا، بينما تمكن منفذوه من الحصول على أموال لم يعرف حتى الآن قدرها.
 
وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ"صحراء ميديا" أن عدد منفذي الهجوم كان خمسة أشخاص ملثمين، توجهوا مباشرة إلى أمينة الصندوق في الوكالة وطلبوا منها أن تعطيهم ما لديها من أموال تمثل مداخيل البنك خلال يومي الخميس والجمعة.
 
ويضيف المصدر أن العاملة حاولت في البداية أن ترفض إلا أن أحد منفذي الهجوم وجه لها ضربة على الصدر وهددها باستخدام السلاح فاستجابت لهم ومنحتهم الأموال ليلوذوا بالفرار إلى وجهة غير معروفة على متن سيارة صغيرة الحجم من نوعية "تويوتا كورولا 2012" لا تحمل أي لوحة أرقام.
 
من جهة أخرى قال أحد العاملين في البنك حضر الهجوم إن منفذيه كانوا يلوحون بأسلحتهم وطلبوا من الجميع الانبطاح على الأرض، إلا أن أحدهم طلب من الجميع عدم الخوف.
 
وأضاف نفس العامل في حديث لـ"صحراء ميديا" أن إحدى السيدات في البنك قالت لهم إنها مريضة بالسكري، فطلب منها أحد المهاجمين أن تطمئن ولا تقلق فلن يلحقوا بها أي أذى، وكرر في حديثه معها: "لا تخافي.. لا تخافي حتى لا ترتفع نسبة السكر"، وفق تعبير العامل.
 
وبعد نهاية الهجوم وصلت الشرطة إلى عين المكان، فيما بدأت الجهات الأمنية عمليات التحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم وملاحقة منفذيه.
 
من جهة أخرى أكد عاملون في الوكالة أن منفذي الهجوم قطعوا التيار الكهربائي عن مبنى الوكالة، قبل أن يشرعوا في الهجوم، وهو ما يعني تعطيل كاميرات المراقبة.
 
وسبق أن تعرضت وكالة تابعة للبنك الوطني الموريتاني، يونيو الماضي، لهجوم مسلح نفذه عدة أشخاص تم اعتقالهم من طرف حارس الوكالة وبعض المارة.
 


الكلمات المفتاحية : بنك, سطو, سلاح
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة