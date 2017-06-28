لجنة متابعة نتائج الحوار تبحث تقدم ملفاته

عندما حاول "كارلوس" اغتيال الملك الحسن الثاني

موريتانيا: لا تحقيق في تمويل أنشطة نجل الرئيس

وزارة الصحة تنفي ظهور الحمى النزيفية في موريتانيا

موريتانيا: لقاء وزيرة الخارجية المنتدبة بدبلوماسي مغربي

موريتانيا: الإصلاحات العقارية فى اجتماع بالوزارة الأولي

موريتانيا: احتجاج ضد اعتقالات في ملف مخدرات

موريتانيا: أمطار متفاوتة على الولايات الشرقية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | لجنة متابعة نتائج الحوار تبحث تقدم ملفاته https://t.co/vgjvs5kUW5لجنة-متابعة-نتائج-الحوار-تبحث-تقدم-ملفاته_a35335.html
الخميس 29 يونيو - 02:14
Sahara Media Agency : هكذا فشل "كارلوس" في اغتيال الحسن الثاني https://t.co/nyvAmQFiXz
الخميس 29 يونيو - 02:11
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عندما حاول "كارلوس" اغتيال الملك الحسن الثاني


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 28 يونيو 2017 - 23:55



عندما حاول "كارلوس" اغتيال الملك الحسن الثاني
مواضيع ذات صلة

كشف كتاب صدر هذا الأسبوع في فرنسا، عن خطة وضعها رجل المافيا الفنزويلي إلييتش راميريز سانشيز، والمعروف بلقب "كارلوس الثعلب"، من أجل اغتيال العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، وذلك بالتعاون مع نظام الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين.
 
الكتاب المثير للجدل ألفه الصحفي لازلو ليسزكاي، الذي أجرى أكثر من عشرين حواراً مطولاً مع كارلوس خلال الأشهر الأخيرة، ويؤكد نقلاً عن "كارلوس" أن خطة اغتيال العاهل المغربي الراحل لم تجر كما خطط لها بسبب وفاة الرئيس بومدين.
 
ويشير الكتاب الذي جاء تحت عنوان (العالم كما يراه كارلوس)، إلى العلاقة القوية التي كانت تربط "كارلوس" بالرئيس بومدين، إذ يقول إنه في "يوم 27 ديسمبر 1978، خسر كارلوس واحداً من أقوى مناصريه وأكثرهم نفوذاً، فقد أعلن في الجزائر عن وفاة الرئيس هواري بومدين".
 
ويضيف الكتاب أن "الرئيس الجديد شادلي بن جديد قام بتعيين مقربين منه في الإدارة، وأقال الرجال الأقوياء في النظام السابق من أمثال أحمد داريا مدير الأمن العام، وصالح حجاب، قائد المفوضية المركزية بالجزائر".
 
وأوضح الكتاب أن صالح حجاب "اشتهر بأنه كان سفاحاً وقاتلاً مأجوراً في نظام بومدين، وكان يخطط رفقة كارلوس لاغتيال الملك الحسن الثاني".
 
وحول تفاصيل الخطة قال الكتاب إن الرجلين أرسلا "فريقين منفصلين إلى المغرب، يتكون كل فريق من أربعة أشخاص، ولكن من دون أن يعرف أي فريق بوجود الآخر"، ويتحدث الكتاب عن وجود "مخبر" في الرباط يتعاون مع كارلوس وحجاب.
 
ويضيف الكاتب نقلاً عن كارلوس: "لا أحد كان يعرف مخبرنا، لقد كان هنالك شخص وحيد يمكنه أن يدلنا على الطريق الذي سيسلكه الملك لمغادرة الرباط، وكل فريق يتوجب عليه التمركز عند أحد الطريقين، المخبر عندما يحين الوقت سيخبرنا إن كان الملك الحسن الثاني سيسلك الطريق الأحمر أو الأزرق".
 
وأضاف كارلوس: "أنا وصالح حجاب وحدنا من كان يعرف اسم ذلك المخبر، الجنرال أحمد دليمي"، رجل ثقة الملك الحسن الثاني، الذي توفي في حادث سير يوم 22 يناير 1988.
 
ويخلص الكتاب إلى القول إنه بعد وفاة الرئيس الجزائري هواري بومدين، وإقالة رجاله النافذين في المؤسسة الأمنية، توقف التعاون مع كارلوس وألغيت خطة اغتيال الملك الحسن الثاني.
 
ويُحتجز كارلوس في فرنسا منذ 23 عاماً بعد أن قبضت عليه قوات فرنسية خاصة في الخرطوم بالسودان، وحكم عليه في السابق بالسجن مدى الحياة بتهم تنفيذ هجمات أسفرت عن سقوط قتلى في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
 


الكلمات المفتاحية : الجزائر, المغرب, كارلوس
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة