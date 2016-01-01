عواصف رعدية تسبب خسائر مادية في نواذيبو



تسببت عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تهاطلت مساء اليوم الثلاثاء على مدينة نواذيبو في خسائر مادية لم يتم تحديدها حتى الآن٠



وقال مراسل صحراء ميديا في المدينة إن مياه الأمطار تسببت في سقوط جدران عدد من المنازل في أحياء الترحيل وحاصرت عددا من سكان الأحياء الشعبية في منازلهم حيث أغلقت كافة الطرق المؤدية إليهم٠



وأضاف أن المدينة لم تشهد خلال السنوات الأخيرة تساقطت مطرية بحجم الكميات التي تهاطلت مساء اليوم مما أربك السكان والسلطات العمومية في ظل غياب الصرف الصحي وآليات التدخل السريع التي تمكن من شفط المياه عن الطرق الرئيسية