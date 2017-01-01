عودة الصلاحي وحمى الذهب وقمة نواكشوط (أحداث 2016)

التصعيد السياسي

فضيحة سونمكس

كانت 2016 سنة "التصعيد السياسي" ما بين المعارضة والنظام، خاصة بعد أن أعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز في خطاب النعمة، مطلع مايو، عن تعديلات دستورية جديدة، مؤكداً في مقابلات صحفية بعد ذلك أنه لا ينوي الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة، إلا أن المعارضة ظلت ترى في هذه التعديلات وسيلة للالتفاف على إرادة الشعب.غياب الثقة بين الطرفين، دفع النظام نحو إطلاق حوار سياسي استعداداً لهذا التعديل الدستوري، سرعان ما تحول إلى مهرجان للمطالبة بمأمورية رئاسية ثالثة للرئيس، إلا أن الأخير عاد في اختتام الحوار ليجدد عدم رغبته في البقاء في الحكم، ومع ذلك استمرت المعارضة في التظاهر ضد تعديل الدستور.كل هذا التصعيد السياسي ترك أثراً كبيراً لدى الموريتانيين، خاصة عندما وصل الأمر لمناقشة تعديل العلم والنشيد الوطنيين، فانقسم الموريتانيين ما بين مؤيد ومعارض.ظلت دوماً الحرب على الفساد التي أعلنها النظام قبل عدة سنوات، نادراً ما تستقطب الرأي العام الوطني، إلا أن حادثة اختفاء آلاف أطنان الأسمدة من مخازن شركة "سونمكس" لاقت اهتماماً كبيراً من الرأي العام، وأصبحت عنواناً بارزاً يتحدث عنه جل الموريتانيين في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.اعتقل مسؤولون وتم التحقيق مع رجال أعمال بارزين، وتم إغلاق الملف وإعادة فتحه، وبقي الملف حاضراً دوماً في اهتمامات الموريتانيين، فيما حاولت الحكومة أن تعتبره دليلاً على نجاعة حربها على الفساد، فيما أكدت المعارضة أنه يؤكد تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة.