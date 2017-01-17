عودة الفراعنة تشعل الكان.. وغانا الوصيف تطارد الخيبات



تبدأ مباريات المجموعة الرابعة من كأس أمم أفريقيا، مساء اليوم الثلاثاء، على الساعة الرابعة ظهراً بتوقيت اغرينتش، بقص منتخب غانا وصيف البطولة عام 2015 شريط مشاركته في البطولة بلقاء منتخب أوغندا العائد إلى البطولة بعد غياب 40 عاما.



وسيحاول منتخب غانا تعويض خيبات أمله والمتمثلة في ترنحه في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018، ويعود آخر فوز غانا بالبطولة إلى نسخة 1982 في ليبيا.



فيما يلتقي منتخب مصر في الساعة السابعة منتخب مالي ضمن المجموعة ذاتها، ويأمل منتخب الفراعنة العائد إلى البطولة بعد غياب 7 سنوات إلى تكرار انجازاته التي حقهها في العقد الماضي بتتويجه ثلاث بطولات متتالية.



ويعلق الكثيرون الآمال على منتخب الفراعنة بعد إخفاق كل من الجزائر والمغرب وتونس، مع انطلاق البطولة، حيث شهدت نتائج ضربات البداية للمنتخبات العربية، تعادل الجزائر مع زيمبابوى بهدفين لكل منهما، أما الثنائى تونس والمغرب فتلقيا خسارة أمام المنافسين، فقد خسر تونس أمام السنغال بهدفين دون رد، كما خسر المغرب أمام الكونغو بهدف نظيف.

