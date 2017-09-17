عودة الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين

عاد الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين صباح اليوم الأحد إلى العاصمة انواكشوط، بعد أداء فريضة الحج.



ويضم الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين 500 حاج ، كان في استقبالهم في مطار انواكشوط الدولي، الامين العام لوزارة الشؤون الاسلامية، والمستشار المكلف بالاتصال، بنفس الوزارة .



ويبلغ عدد الحجاج الموريتانيين في الأفواج الرسمية هذا العام 1940 حاجا وصلوا إلى الديار المقدسة عبر أربعة أفواج .