عودة الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين

عاد الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين صباح اليوم الأحد إلى العاصمة انواكشوط، بعد أداء فريضة الحج.
ويضم الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين 500 حاج ، كان في استقبالهم في مطار انواكشوط الدولي، الامين العام لوزارة الشؤون الاسلامية، والمستشار المكلف بالاتصال، بنفس الوزارة.
ويبلغ عدد الحجاج الموريتانيين في الأفواج الرسمية هذا العام 1940 حاجا وصلوا إلى الديار المقدسة عبر أربعة أفواج.
ويضم الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين 500 حاج ، كان في استقبالهم في مطار انواكشوط الدولي، الامين العام لوزارة الشؤون الاسلامية، والمستشار المكلف بالاتصال، بنفس الوزارة.
ويبلغ عدد الحجاج الموريتانيين في الأفواج الرسمية هذا العام 1940 حاجا وصلوا إلى الديار المقدسة عبر أربعة أفواج.