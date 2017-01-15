سناب شات تضيف ميزات جديدة لزيادة المتابعين

عودة "بيرام" من أفريقيا ترفع حدة التوتر في روصو

لقاح جديد يثبت فاعليته ضد حمى الملاريا

احتجاجات واسعة فى الذكرى السادسة لثورة تونس

فرار آلاف الغامبيين إلى السنغال وغينيا بيساو

عزيز يلتقى الرئيس التشادى والوزير الأول الجزائري

رابطة الصحفيين الموريتانيين تنتخب مكتبها التنفيذي

اعتقال موزعين للمخدرات فى ازويرات وفرار اثنين

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن

وداع موسم الربيع

محمد ولد بتار
وداع موسم الربيع
  أشرف موسم الذكريات الطيبة لهذا العام على نهايته، وأخذت قوافل الخير تشد بُجر الحقائب على نجب
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | سناب شات تضيف ميزات جديدة لزيادة المتابعين https://t.co/vgjvs5kUW5سناب-شات-تضيف-ميزات-جديدة-لزيادة-ال… https://t.co/Lpr4xr9bQj
الاحد 15 يناير - 10:04
Sahara Media Agency : عودة "بيرام" من أفريقيا ترفع حدة التوتر في روصو https://t.co/conBSkzOkl
الاحد 15 يناير - 09:56
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عودة "بيرام" من أفريقيا ترفع حدة التوتر في روصو


روصو - صحراء ميديا
الاحد 15 يناير 2017 - 08:39



احتجاجات "إيرا" وتحرك أمني قبيل محاكمته بروصو قبل ثلاث سنوات - أرشيف صحراء ميديا
احتجاجات "إيرا" وتحرك أمني قبيل محاكمته بروصو قبل ثلاث سنوات - أرشيف صحراء ميديا
مواضيع ذات صلة

استيقظت مدينة روصو، جنوبي موريتانيا، على حالة من التأهب الأمني غير مألوفة في المدينة التي تعد بوابة موريتانيا على دول غرب أفريقيا، ويأتي هذا التأهب الأمني استعداداً لعودة رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" بيرام ولد الداه ولد اعبيدي من جولة أفريقية.
 
وبحسب مراسل "صحراء ميديا" في روصو فإن شوارع المدينة شهدت انتشاراً أمنياً كثيفاً ساعات قبيل وصول رئيس حركة "إيرا" الحقوقية غير المرخصة، والذي تصادف عودته إلى موريتانيا عبر روصو مع ذكرى محاكمته في نفس المدينة قبل عامين.
 
وتشير المصادر إلى أن السلطات الإدارية والأمنية أبلغت أنصار الحركة بمنع أي تجمهر في المدينة، وأخبرتهم أن من يشاركون في أي تجمهر سيتم اعتقاله وتقديمه للقضاء بتهمة المشاركة في "تجمهر غير مرخص".
 
من جهة أخرى أكدت المصادر التي تحدثت لـ"صحراء ميديا" أن الناشطين في الحركة الحقوقية غير المرخصة كانوا يستعدون لتنظيم استقبال شعبي لرئيس الحركة تخليداً لذكرى محاكمته.
 
وقد تمت التعبئة الشعبية في مدينة روصو و"جدر المحكن"، مسقط رأس بيرام ولد اعبيدي، ولكن السلطات أبلغت الجميع بمنع أي تجمع جماهيري أو شعبي.
 
وكانت مدينة روصو قد شهدت قبل أكثر من عامين اعتقال بيرام ولد الداه ولد اعبيدي وعدد من قادة حركته، أثناء مشاركتهم في قافلة حقوقية قالت السلطات آنذاك إنها "غير مرخصة"، وتمت محاكمتهم بداية يناير (2015).
 


الكلمات المفتاحية : إيرا, بيرام, روصو


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة