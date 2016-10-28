عودة خدمة الهاتف النقال إلى بير أم أكرين

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عودة خدمة الهاتف النقال إلى بير أم أكرين


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 28 أكتوبر 2016 - 19:24



عودة خدمة الهاتف النقال إلى بير أم أكرين
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عادت خدمة الاتصال اليوم  الجمعة إلى مقاطعة بيرأ أم أكرين بولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا بعد ثلاثة أيام من الانقطاع بسبب أمطار وصلت 185 ملمترا.

وأدت الأمطار التى هطلت على المقاطعة خلال 72 الماضية إلى محاصرة المدينة، وانقطاع جميع خدمات الاتصال عنها.

ولم تسجل أي خسائر بشرية وفقا للتصريح أدلى به والى الولاية أمس، مؤكدا أن بعض الأبنية المشيدة بالطين قد تهدمت بفعل قوة الأمطار.

وأكد الوالى أن السلطات الإدارية بدأت فى إحصاء الخسائر  والأضرار بالمقاطعة، لافتا إلى أن الأسر التى تهدمت أبينتها تم إيواؤها فى المدارس والمباني العمومية.
 


الكلمات المفتاحية : الاتصال, الأمطار, بير أم اكرين


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