عودة سجين "ايرا" إلى ازويرات بعد خضوعه للفحص الطبي





عاد اليوم السبت سجين مبادرة انبعاث الحركة "ايرا "أحمد ولد همرفال ، إلى سجن مدينة ازويرات ، بعد خضوعه لفحوص للكشف عن مرض إلتهاب الكبد في العاصمة نواكشوط .





وحسب مراسل " صحراء ميديا" في المدينة فان السجين عاد إلى ازويرات على متن رحلة عادية ل"الموريتانية للطيران" ، ليلتحق برفاقه ، في انتظار محاكمتهم .







وتم نقل ولد همرفال منتصف الشهر الماضي في سيارة إسعاف خاصة الي العاصمة نواكشوط لاجراء فحوصات طبية ، غير متوفرة في ولاية "تيرس ازمور" .







وأحالت السلطات الموريتانية قبل قبل شهرين سجناء أحداث "كزرة بوعماتو" إلى السجن المدني بمدينة ازويرات، في أقصى الشمال الموريتاني، وذلك ليقضوا أحكاماً تتراوح ما بين 3 إلى 15 سنة.

