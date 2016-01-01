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عودة سجين "ايرا" إلى ازويرات بعد خضوعه للفحص الطبي


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 12 نونبر 2016 - 17:30



عودة سجين "ايرا" إلى ازويرات بعد خضوعه للفحص الطبي
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عاد اليوم السبت  سجين مبادرة انبعاث الحركة "ايرا "أحمد ولد همرفال ، إلى  سجن مدينة ازويرات ، بعد خضوعه  لفحوص للكشف عن مرض إلتهاب الكبد  في العاصمة نواكشوط .


وحسب مراسل " صحراء ميديا" في المدينة فان السجين عاد إلى ازويرات على متن رحلة عادية ل"الموريتانية للطيران" ، ليلتحق برفاقه ، في انتظار محاكمتهم .

 

وتم نقل ولد همرفال  منتصف الشهر الماضي   في سيارة إسعاف  خاصة الي العاصمة نواكشوط  لاجراء فحوصات طبية ، غير متوفرة في  ولاية "تيرس ازمور"  . 

 

وأحالت السلطات الموريتانية قبل قبل شهرين سجناء أحداث "كزرة بوعماتو" إلى السجن المدني بمدينة ازويرات، في أقصى الشمال الموريتاني، وذلك ليقضوا أحكاماً تتراوح ما بين 3 إلى 15 سنة.  



الكلمات المفتاحية : الزويرات, إيرا, محاكمة


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