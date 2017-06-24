عيد الفطر: دول إسلامية أعلنت رؤية هلال "شوال"



أعلنت عدة دول عبر العالم رؤية هلال شوال، وبالتالي يكون يوم غد الاحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، في مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية.



وأفادت وسائل إعلام سعودية بثبوت رؤية هلال شهر شوال بالمملكة مساء اليوم السبت، مؤكدة أنه تمت رؤيته في مكة المكرمة وعدد من المدن الأخرى.



وسيكون الأحد غرة شهر شوال في كل من اليابان واستراليا وإندونيسيا، تركيا، الأردن، روسيا، أوكرانيا، كوريا الجنوبية إضافة إلى ماليزيا التي تعد أول دولة إسلامية تعلن أول أيام العيد.



وأعلن المركز الإسلامي في اليابان أعلن، غدا الأحد أول أيام عيد الفطر، كما كشف المجلس الفيدرالي لأئمة مسلمي أستراليا رسميا، بأن يوم الغد هو أول أيام العيد.



وقد تناقلت وسائل إعلام عربية أخرى أن ماليزيا باتت الدولة المسلمة الأولى في العالم التي تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر.

