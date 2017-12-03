غالاكسي "أس 9" ستحمل ميزة غير مسبوقة



أكدت مواقع مهتمة بشؤون الهواتف الذكية أن هاتف سامسونغ المقبل "غالاكسي أس 9" سيأتي بميزة جديدة غير مطروحة في الهواتف الحالية.



ففي الوقت الذي ما يزال فيه عشاق آبل ينتظرون أن تطرح الشركة هواتف آيفون مزودة بماسح لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة الرئيسة للهاتف، تحدثت بعض الشائعات عن أن سامسونغ قد تكون السباقة لطرح هذه الميزة في هاتفها المنتظر أن يعلن عنه العام المقبل.



ووفقا للمعلومات فإن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية وافقت على براءة اختراع قدمتها سامسونغ لتطوير ماسح لبصمات الأصابع يتموضع تحت شاشة الهاتف الذكي، وهذه الميزة ستتوفر في هاتف سامسونغ القادم".



وسيتميز الهاتف وفقا للشائعات بشاشة ستحوي 12 نقطة ستكون قادرة على مسح البصمات، وهذه الميزة ستساعد في قفل الهاتف أو فتح الشاشة من قبل المستخدم لضمان حماية أفضل للمعلومات الموجودة في الجهاز.



ومن المنتظر أن تفرج سامسونغ عن الجيل الجديد من هواتف غالاكسي خلال معرض "CES-2018" الذي سيعقد العام المقبل، حيث ستأتي تلك الهواتف بميزات متطورة غير متوفرة في هواتف سامسونغ الحالية.

