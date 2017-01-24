غامبيا: آدم بارو فى بانجول خلال أسبوع

الصراع على التأهل يشعل مباريات المجموعة الثالثة

تأجيل البت فى استئناف الشيخ باي إلى الثلاثاء

زيادة نمو الصيرفة الإسلامية في موريتانيا

المنتدى يرفض تمرير "التعديلات الدستورية" عبر البرلمان

اختيار حكم موريتاني لمباراة "مالي" و"أوغندا"

مشاركة موريتانيا في اجتماع افريقي حول الجنسين

مطار دبي الأول عالميا في عدد الركاب الدوليين

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : الصراع على التأهل يشعل مباريات المجموعة الثالثة https://t.co/4GPjEtcFKa
الثلاثاء 24 يناير - 18:14
Sahara Media Agency : تأجيل البت فى استئناف الشيخ باي إلى الثلاثاء https://t.co/5j8SnVWR4y
الثلاثاء 24 يناير - 17:04
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

غامبيا: آدم بارو فى بانجول خلال أسبوع


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 24 يناير 2017 - 18:47



غامبيا: آدم بارو فى بانجول خلال أسبوع
مواضيع ذات صلة

أعلن الرئيس الغامبي أداما بارو أنه يعتزم العودة إلى بلاده في غضون أسبوع بعد أن غادر أخيرا الرئيس المنتهية ولايته يحيي جامى البلاد عقب أزمة سياسية حافلة بالتوترات.
 
وقال بارو المقيم فى العاصمة السنغالية دكار فى تصريح للصحافة إنه "بصدد البدء في الإعلان عن حكومته الجديدة والتي بدأت بتعيين نائب للرئيس".
 
وفيما يتعلق بقضية الأموال التي اختفت من خزينة غامبيا عقب مغادرة جامى البلاد قال بارو إنه "لا يستطيع التأكيد على ان جامى سرق خزينة الدولة".
 
وأضاف "لقد علمت أنا أيضا بهذه المعلومة ولكننا نريد الحصول على الوثائق المتاحة لدراستها جيدا، على أن أبقى على اتصال بالبنك المركزي لتأكيد ذلك".
 
وأشار بارو الى أنه ينوي تفكيك وإحلال الجيش الغامبي الذي ظل مواليا لجامى لفترة طويلة للغاية، داعيا قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" إلى مساعدة بلده في ذلك.
 
وكان بارو قد أدى القسم الرئاسي بسفارة غامبيا في دكار يوم الخميس الماضي، ودخلت قوات عسكرية من عدة دول بغرب إفريقيا من ضمنها السنغال أراضي غامبيا، وسيطرت على العاصمة الغامبية بعد مغادرة جامي للبلاد.

ويعد جامى أول رئيس غامبي يغادر منصبه بصورة سلمية منذ استقلال غامبيا عن بريطانيا في عام 1965 وقد غادر البلاد تماما يوم السبت الماضي بعد  وساطة موريتانية ـ غينية، أقنعته في نهاية المطاف بالتخلي عن السلطة.
 


الكلمات المفتاحية : انتخابات, بارو, جامي, غامبيا


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة