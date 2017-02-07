غامبيا: أداما بارو يلغي عطلة يوم الجمعة



ألغى رئيس غامبيا الجديد آداما بارو، قرار الرئيس السابق يحيي جامي، الذي حدد أسبوع العمل في بلاده بـ 4 أيام فقط، وجعل يوم الجمعة يوم عمل من جديد.



ويقضي قرار الرئيس الجديد بأن موظفي الدولة سيعملون الآن 36.5 ساعة أسبوعيا، بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة ظهرا بين يومي الاثنين والخميس، إضافة إلى 4 ساعات ونصف الساعة يوم الجمعة.



وكان الرئيس السابق قرر جعل يوم الجمعة يوم عطلة إضافية، موضحا أن معظم سكان غامبيا هم من المسلمين، وبالتالي سيتسنى لهم أداء الصلاة في هذا اليوم.



وكان جامي قد أعلن في نهاية يناير الماضي أنه يتخلى عن تمسكه بمنصبه ليتمكن الرئيس المنتخب آداما بارو من تولي مهامه.



وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن غامبيا هي من أصغر وأفقر الدول في العالم مع معدل وفيات مرتفع، وتقع البلاد في المرتبة الأولى بين الدول المتفشي فيها مرض الملاريا.

