"إيكواس" تعلق العملية العسكرية في غامبيا

أزمة غامبيا: حراك دبلوماسي في نواكشوط

بالفيديو.. مظاهرات في بانجول بحضور قائد الجيش

كان 2017: السنغال أول المتأهلين إلى الدور الثمانية

روصو: حكايات الموريتانيين العائدين من غامبيا

ألفا كوندي في نواكشوط لبحث الأزمة الغامبية

موريتانيا: مؤتمر برلماني لتعديل الدستور

بارو يبدأ حكمه برسائل للعالم ولجيش بلاده

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | "إيكواس" تعلق العملية العسكرية في غامبيا https://t.co/vgjvs5kUW5إيكواس-تعلق-العملية-العسكرية-في-غامبي… https://t.co/iWtQPZB1dk
الجمعة 20 يناير - 01:18
Sahara Media Agency : بالفيديو.. مظاهرات في بانجول بحضور قائد الجيش https://t.co/UexqeOg9Xu
الخميس 19 يناير - 23:33
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

"إيكواس" تعلق العملية العسكرية في غامبيا


دكار - صحراء ميديا
الجمعة 20 يناير 2017 - 00:10



مارسيل دي سوزا
مارسيل دي سوزا
مواضيع ذات صلة

قررت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مساء اليوم الخميس تعليق عمليتها العسكرية في غامبيا، من أجل إفساح المجال أمام إيجاد حل سياسي للأزمة في غامبيا، وإقناع الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي بالتنحي عن الحكم لصالح أداما بارو، الذي أدى اليمين الدستوري مساء اليوم بدكار.
 
وقال مارسيل دي سوزا، رئيس جمعية الإيكواس، في تصريح للصحفيين، إنه تقرر تعليق العملية العسكرية لإفساح المجال أمام الوساطة، ولكنها ستستأنف في حالة فشلت الوساطة.
 
وتحدثت المصادر عن مساعي يقودها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ونظيره الغيني ألفا كوندي، من أجل تفادي المواجهة العسكرية، والخروج من الأزمة بحل سياسي.
 
وتشير نفس المصادر إلى أنه من المنتظر أن يتوجه الرئيسان، الموريتاني والغيني، إلى غامبيا ليل الخميس/الجمعة لإجراء مباحثات أخيرة مع يحيى جامي لإقناعه بالتوصل لحل سياسي.
 
في غضون ذلك راجت في نواكشوط أنباء تفيد بأن الرئيس الغيني سيحل بنواكشوط مساء اليوم الخميس من أجل التباحث مع نظيره الموريتاني حول الأزمة.
 
وقال دي سوزا في تصريحه بخصوص تعليق العملية العسكرية: "من المستحيل أن نسمح ليحيى جامي بالبقاء في بلاده، ولكن في حالة نجحت الوساطة يمكنه أن يلجأ في بلد يختاره".
 
وكانت القوات السنغالية قد عبرت الحدود الغامبية مساء اليوم، مدعومة بغطاء جوي من نيجيريا، وذلك بعد قرار صوت عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يدعم جهود الإيكواس لاستعادة الشرعية في غامبيا.
 


الكلمات المفتاحية : السنغال, إيكواس, غامبيا


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة