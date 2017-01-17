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غامبيا: استقالة وزراء وسط تلويح بالتدخل العسكري


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 17 يناير 2017 - 11:34



غامبيا: استقالة وزراء وسط تلويح بالتدخل العسكري
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نقل التلفزيون الرسمي الغامبي، أن وزراء المالية، والخارجية، والتجارة، والبيئة، بحكومة يحيى جامي قدموا استقالتهم.


وتأتي استقالة الوزراء الأربعة من حكومة جامي، قبل أيام من موعد تنصيب الرئيس المنتخب "أدما بارو"، في وقت يرفض فيه الرئيس المنتهية ولايته تسليم السلطة، وسط تهديد بعض الزعماء الاقليميين بفرض عقوبات أو التدخل عسكريا لإزاحته عن السلطة


وحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عسكري في نيجيريا اليوم الثلاثاء، فإن بلاده تعمل مع دول أخرى في غرب أفريقيا، على تشكيل قوة مشتركة للتدخل عسكريا في جامبيا، إذا أصر الرئيس يحيى جامي على عدم تسليم السلطة لخلفه. 


وحسب المصدر فقد "اتخذ قرار بأنّه "جامي" لن يظل رئيسا لغامبيا بعد انتهاء فترته الرئاسية."


ويتوقع أن يجري تنصيب "بارو" يوم الخميس المقبل://0  وسط رفض جامي تسليم السلطة، واعترف جامي بالهزيمة ولكنه يرفض التنحي الآن عن السلطة.



الكلمات المفتاحية : استقالة, حكومة, غامبيا


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