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غامبيا: المعارضة تختار مرشحا موحدا للرئاسيات المقبلة


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 1 نونبر 2016 - 10:33



غامبيا: المعارضة تختار مرشحا موحدا للرئاسيات المقبلة
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اختارت المعارضة الغامبية رئيس الحزب الديمقراطي المتحد (UDP) "أداما بارو" مرشحا موحدا لها في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته "يحي جامي"،خلال الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في الاول م دجمبر المقبل، بعد حصوله على نسبة 62٪ من الأصوات.


وجاء اختيار "أداما" من بين عدة مرشحين معارضين، بعد أن حصل على 308 صوتا من أصل 490 هم عدد المندوبين الممثلين لسبعة أحزاب معارضة والمشاركين في العملية.


وتوزعت بقية الأصوات بين المرشحين الآخرين، حيث حصل زعيم حزب المصالحة الوطنية "بارو حمات باه" على 72 و"هاليفا صلاح" زعيم حزب المنظمة الشعبية الديمقراطية من أجل الاستقلال والاشتراكية،على65 صوتا و"لامين بوجانغ"رئيس حزب المؤتمر الوطني على 40.


وسينافس أداما بارو بوصفه مرشحا موحدا للمعارضة خلال الانتخابات المقبلة الرئيس الحالي "يحي جامي" الذي وصل إلى السلطة عام 1994 إثر انقلاب عسكري ، قام به (ضد الرئيس داوود جاورا) وحكم البلاد منذ ذلك الوقت.



الكلمات المفتاحية : انتخابات, غامبيا, معارضة


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